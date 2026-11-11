Владельцам квартир, домов и коммерческой недвижимости за неуплаченный налог могут заблокировать банковские счета, даже если они не получали письма от налоговой. Верховный Суд объяснил, как взыскивают долг и что делать, чтобы этого избежать.

Арест счетов за налоговые долги становится реальным риском для владельцев недвижимости: Верховный Суд объяснил, почему неуплаченный налог на квартиру или дом могут взыскать даже тогда, когда человек не получал письма от ГНС.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на «Судебно-юридическую газету». Согласно статье 266 Налогового кодекса Украины плательщиками налога на недвижимость являются физические и юридические лица, владеющие жилой или нежилой недвижимостью.

Для обычных владельцев закон уменьшает базу налогообложения: 60 кв. м - для квартир, 120 кв. м - для жилого дома, 180 кв. м - если в собственности одновременно есть квартиры и дома. То есть с квартиры площадью 65 кв. м налог начислят только на 5 «лишних» метров. Льготы применяются к совокупной площади всех объектов одного владельца, а не к каждому отдельно.

Ставку устанавливает местный совет, но она не может превышать 1,5% минимальной зарплаты за квадратный метр. В 2026 году украинцы платят налог за 2025 год, и поскольку минималка на 1 января 2025 года составляла 8000 гривен, максимальная ставка равна 120 гривнам за метр. Для квартиры 65 кв. м при максимальной ставке это 600 гривен в год. Владельцам квартир более 300 кв. м или домов более 500 кв. м дополнительно начисляют 25 тысяч гривен в год за каждый такой объект.

Почему письмо от ГНС больше не нужно

Налоговая должна отправить налоговое уведомление-решение до 1 июля года, следующего за отчетным, а начисленное следует уплатить в течение 60 дней со дня вручения. Но статья 42 Налогового кодекса гласит: документ считается врученным, даже если почта не смогла его передать. Если заказное письмо вернулось с отметкой об истечении срока хранения, такая отметка приобретает юридическое значение для определения дня вручения.

Показательно постановление Верховного Суда от 6 ноября 2025 года по делу №420/20746/24. Физическое лицо оспаривало начисления ГНС в Одесской области на сумму около 37 тысяч гривен за 2019-2022 годы, настаивая, что уведомления приходили за несколько лет сразу. Суды установили: заказные письма возвращались отправителю с отметкой об истечении срока хранения, поэтому порядок направления признали соблюденным и в иске отказали. Сам по себе факт, что человек не забрал письмо из отделения, не гарантирует успешного обжалования.

Отдельно Верховный Суд в постановлении от 28 мая 2026 года по делу №520/22570/25 обратил внимание на защиту плательщиков. Там предприниматель выехал из Харькова из-за обстрелов и не получал почту по налоговому адресу. Суд подчеркнул: для определения срока судебного обжалования недостаточно формального факта отправки письма, важно, когда человек фактически узнал или объективно мог узнать о нарушении своих прав.

Действительно ли арестуют банковские счета

Истечение 60-дневного срока не означает автоматической блокировки счетов. Сначала налоговая отправляет налоговое требование, а при небольших суммах его не отправляют вовсе. Далее орган взыскания обращается в суд с иском о взыскании налогового долга, а судебное решение исполняет государственная исполнительная служба. Именно в рамках исполнительного производства счета должника могут арестовать. То есть блокировка - это следствие суда и принудительного исполнения, а не мгновенная санкция за просрочку.

Как проверить начисления и избежать ареста

Самый простой способ не довести до долга - вовремя проверять состояние расчетов в Электронном кабинете плательщика на сайте ГНС. Это помогает увидеть начисленный налог, не дожидаясь почтового уведомления.

Если налоговая ошибочно начислила налог на уже проданную квартиру, неправильно определила долю собственности или не учла льготу, владелец может подать письменное заявление о сверке по налоговому адресу. Во время сверки проверяют площадь, доли, ставки и льготы. Если находят расхождения - делают перерасчет и отправляют новое уведомление-решение, а предыдущее считается отмененным.

Снизить налог законно можно и через общую долевую собственность. Если квартира 100 кв. м принадлежит супругам пополам, каждый платит за свою долю 50 кв. м, и при отсутствии другой недвижимости облагаемая площадь для каждого может равняться нулю. Но стоит различать долевую и совместную собственность: сам по себе брак не дает отдельной льготы каждому автоматически.

Ранее Politeka сообщала, субсидию для переселенцев без договора аренды можно оформить до 30 ноября.

Также Politeka сообщала, как военным обжаловать решение ВВК и каких сроков придерживаться.