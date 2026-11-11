В четверг, 12 ноября, геомагнитная обстановка в Украине останется преимущественно спокойной - мощных магнитных бурь не прогнозируют. Однако метеозависимым людям стоит учитывать возможные кратковременные всплески активности.

Магнитные бури в Украине 12 ноября не прогнозируются - в четверг геомагнитная обстановка останется преимущественно спокойной, хотя возможны кратковременные всплески активности.

Такой прогноз на 10-12 ноября обнародовала Британская геологическая служба. Несмотря на небольшое ускорение солнечного ветра, мощных возмущений магнитного поля Земли в ближайшие дни не ожидается.

«В целом в ближайшие сутки будет сохраняться спокойная геомагнитная ситуация, хотя местами возможны кратковременные всплески активности», - отмечают ученые.

Во вторник, 10 ноября, геомагнитный фон уже был стабильным - магнитных бурь не фиксировали. Аналогичный преимущественно спокойный уровень сохранялся и в среду, 11 ноября. То же самое ждет Украину и в четверг, 12 ноября.

Что такое магнитная буря и когда она возникает

Магнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, которое вызывает солнечный ветер. Когда на Солнце происходит выброс корональной массы, поток заряженных частиц «врезается» в магнитосферу планеты и частично ее деформирует.

Силу бури измеряют по К-индексу - шкале от 0 до 9. Значения до 4 считают спокойным фоном, а вот 5 и выше - это уже магнитная буря разной мощности. На 12 ноября специалисты не прогнозируют даже минимальной бури класса G1.

Как пережить день метеозависимым людям

Хотя сильных бурь 12 ноября не ожидается, кратковременные всплески активности могут напомнить о себе метеозависимым людям. Острее всего на такие колебания реагируют те, у кого есть проблемы с сердцем, сосудами или суставами.

Чтобы легче пережить этот день, врачи советуют придерживаться простых правил:

пейте больше воды, чтобы кровь не сгущалась;

откажитесь от жирной и пересоленной пищи;

не злоупотребляйте кофе, энергетиками и алкоголем;

найдите время для спокойной прогулки на свежем воздухе;

хорошо выспитесь.

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