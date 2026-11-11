Из-за технического сбоя в работе сервисов ГНС часть плательщиков может не успеть подать отчетность вовремя. Рассказываем, какие штрафы грозят и как их избежать.

Штрафы за парковку в Украине - не единственный повод тратить деньги. Из-за технического сбоя в работе сервисов Государственной налоговой службы (ГНС) часть плательщиков налогов может не успеть подать отчетность в установленный законом срок. И за это предусмотрены свои санкции, которых можно избежать, если действовать правильно.

Как сообщает MC.today, сбой в работе электронных сервисов налоговой может стоить плательщикам не только времени, но и денег. Если из-за технических проблем декларация или отчет поступили в ГНС позже установленного срока, налоговая вправе начислить штраф за несвоевременную подачу отчетности.

Сколько стоит запоздалая отчетность

За неподачу или несвоевременную подачу налоговой декларации Налоговый кодекс предусматривает штраф 340 гривен за каждое такое нарушение. Сумма фиксированная и не зависит от того, насколько плательщик опоздал.

Если в течение года плательщик повторно подаст отчетность с опозданием, сумма вырастает втрое - до 1020 гривен. То есть даже один день просрочки обходится в деньги, а повторное нарушение стоит значительно дороже.

Что будет, если не заплатить налог вовремя

Отдельная ответственность предусмотрена за неуплату согласованной суммы налога. Если задержать платеж до 30 календарных дней, штраф составит 5% от суммы долга. Если просрочка больше 30 дней - уже 10%.

То есть при долге в 20 000 гривен задержка до месяца добавит 1000 гривен штрафа, а более месяца - 2000 гривен. Чем дольше не платить, тем больше итоговая сумма.

Как налоговая взыскивает долг

Сначала ГНС направляет плательщику налоговое требование. Если в течение 30 дней после его получения долг не погашен, у налоговой возникает право налогового залога на имущество плательщика.

Далее могут арестовать банковские счета и списать средства в счет погашения долга. Поэтому игнорировать уведомления от налоговой не стоит - лучше решать вопрос сразу.

Что делать, если отчетность не подана из-за сбоя

Если срок пропущен именно из-за технического сбоя на стороне ГНС, важно зафиксировать этот факт. Сделайте скриншоты экрана с ошибками системы, сохраните переписку с технической поддержкой.

Подайте отчетность сразу, как только сервис заработает. К декларации можно приложить пояснение, что задержка произошла из-за сбоя в работе электронного кабинета плательщика.

Сохраненные доказательства помогут при возможном обжаловании штрафа. Практика показывает, что при наличии подтверждения вины налоговой службы в задержке санкции реально оспорить.

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