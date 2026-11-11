Через технічний збій у роботі сервісів ДПС частина платників може не встигнути подати звітність вчасно. Розповідаємо, які штрафи загрожують і як їх уникнути.

Штрафи за паркування в Україні - не єдиний привід витрачати гроші. Через технічний збій у роботі сервісів Державної податкової служби (ДПС) частина платників податків може не встигнути подати звітність у визначений законом строк. І за це передбачені свої санкції, яких можна уникнути, якщо діяти правильно.

Як повідомляє MC.today, збій у роботі електронних сервісів податкової може коштувати платникам не лише часу, а й грошей. Якщо через технічні проблеми декларація або звіт надійшов до ДПС пізніше встановленого терміну, податкова має право нарахувати штраф за несвоєчасне подання звітності.

Скільки коштує запізніла звітність

За неподання або несвоєчасне подання податкової декларації Податковий кодекс передбачає штраф 340 гривень за кожне таке порушення. Сума фіксована і не залежить від того, наскільки платник запізнився.

Якщо протягом року платник удруге подасть звітність із запізненням, сума зростає втричі - до 1020 гривень. Тобто навіть один день прострочення обходиться в гроші, а повторне порушення коштує значно дорожче.

Що буде, якщо не сплатити податок вчасно

Окрема відповідальність передбачена за несплату узгодженої суми податку. Якщо затримати платіж до 30 календарних днів, штраф становить 5% від суми боргу. Якщо прострочення більше 30 днів - уже 10%.

Тобто при боргу в 20 000 гривень затримка до місяця додасть 1000 гривень штрафу, а понад місяць - 2000 гривень. Чим довше не платити, тим більша підсумкова сума.

Як податкова стягує борг

Спочатку ДПС надсилає платнику податкову вимогу. Якщо протягом 30 днів після її отримання борг не погашено, у податкової виникає право податкової застави на майно платника.

Далі можуть заарештувати банківські рахунки і списати кошти в рахунок погашення боргу. Тому ігнорувати повідомлення від податкової не варто - краще вирішувати питання одразу.

Що робити, якщо звітність не подано через збій

Якщо термін пропущено саме через технічний збій на боці ДПС, важливо зафіксувати цей факт. Зробіть скриншоти екрана з помилками системи, збережіть листування з технічною підтримкою.

Подайте звітність одразу, щойно сервіс запрацює. До декларації можна додати пояснення, що затримка сталася через збій у роботі електронного кабінету платника.

Збережені докази допоможуть під час можливого оскарження штрафу. Практика показує, що за наявності підтвердження вини податкової служби в затримці санкції реально оскаржити.

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