Шевченківський райсуд Полтави визнав незаконним нарахування Сенс Банком неіснуючого боргу у 323 287 гривень чоловіку, який уже повністю розрахувався за кредитом. Суд зобов'язав банк списати цю суму та видати довідку про закриття договору.

Чужий кредит на ваше ім'я - не єдина проблема, з якою стикаються українці в банках: трапляється і так, що фінустанова нараховує борг людині, яка вже повністю погасила позику. Саме таку ситуацію розібрав Шевченківський районний суд Полтави, зобов'язавши Сенс Банк списати понад 323 тисячі гривень неіснуючої заборгованості.

Рішення суд ухвалив 2 листопада 2026 року. Воно стосується чоловіка, який ще 5 листопада 2021 року уклав із банком (тоді ще АТ «Альфа-Банк») споживчий кредитний договір на суму 212 050 гривень. Через неналежне виконання умов банк вирішив стягнути достроково всю заборгованість - 407 370 гривень разом із процентами та комісією.

Що вирішив суд у справі про «неіснуючий» борг

Перший суд, який відбувся 20 жовтня 2025 року, задовольнив вимоги банку лише частково: з чоловіка стягнули тільки 191 454 гривні тіла кредиту та судові витрати. У стягненні процентів і комісії банку відмовили, а рішення набрало законної сили 20 листопада 2025 року.

27 січня 2026 року чоловік повністю сплатив присуджену суму у розмірі 203 753 гривні, що підтверджено платіжною інструкцією іншого банку. Того ж дня він звернувся до Сенс Банку із заявою про закриття кредитного договору та видачу довідки про відсутність боргу. Однак банк відмовив, заявивши, що після судового рішення нарахування за договором нібито не зупинялися і станом на 30 січня 2026 року за ним рахується борг у 323 287 гривень.

Суд визнав таку позицію банку протиправною. Суддя послалася на практику Великої Палати Верховного Суду: звернення банку з позовом про дострокове повернення кредиту змінює умови і строк дії договору, тож право нараховувати проценти та комісію припиняється. Оскільки чоловік повністю виконав рішення суду, його зобов'язання припинилися належним виконанням.

Як захиститися від помилки банку

За підсумками розгляду суд задовольнив позов у повному обсязі: визнав відсутньою заборгованість за договором, зобов'язав банк списати борг з особового рахунку та видати довідку про закриття договору. Також із банку стягнули 10 000 гривень витрат на професійну правничу допомогу та 3 633 гривні судового збору в дохід держави.

Що робити, якщо банк нарахував борг після погашення кредиту

Подібні спори про нараховані банками комісії та проценти після судового стягнення боргу відбуваються по всій Україні. Юристи радять кілька кроків тим, хто опинився в такій ситуації:

Перш ніж сплачувати, зафіксуйте повну суму, яку визначив суд, і дату виконання рішення. Збережіть платіжну інструкцію або квитанцію про переказ.

Одразу після оплати подайте до банку письмову заяву про закриття кредитного договору та видачу довідки про відсутність заборгованості.

Якщо банк відмовляє або продовжує нараховувати проценти чи комісію, звертайтеся до суду з позовом про визнання боргу відсутнім та його списання.

За наявності судового рішення про дострокове повернення кредиту, яке ви виконали, подальші нарахування банку за договором можна оскаржити - на це прямо вказує практика Великої Палати Верховного Суду.

Рішення Шевченківського райсуду Полтави набирає законної сили після спливу строку на апеляційне оскарження. Скаргу можна подати до Полтавського апеляційного суду протягом тридцяти днів із дня ухвалення рішення.

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