Державна Укрпошта оголосила тендер на закупівлю core-системи для банку очікуваною вартістю до 325,5 млн грн. Впровадження мають завершити до кінця 2031 року.

Змінити банк для зарплати в Україні невдовзі може стати простіше - державна Укрпошта готується запустити власний повноцінний банк і вже оголосила тендер на закупівлю core-системи очікуваною вартістю до 325,5 млн грн.

Про це повідомляє видання «Кошт» із посиланням на документацію, опубліковану в системі Prozorro. Закупівля охоплює програмне забезпечення в базовій комплектації для фінансової компанії та банківської установи, а також послуги з його трансформації, міграції та розвитку.

Завершити впровадження програмного забезпечення та надання передбачених послуг мають до 31 грудня 2031 року. Тобто повноцінний запуск банку розтягнеться на кілька років.

Які послуги Укрпошта вже надає

Укрпошта вже має окремі ліцензії на надання фінансових послуг. Зараз компанія приймає комунальні платежі, виплачує пенсії та здійснює грошові перекази.

Нова система має об'єднати ці розрізнені послуги в єдину платформу та забезпечити поступовий перехід до повноцінної банківської діяльності.

Що з'явиться для клієнтів

Згідно з документацією, нова система охоплюватиме обслуговування клієнтів у стаціонарних і пересувних відділеннях, через листонош, кур'єрів, онлайн-сервіси та мобільний застосунок. Окремо передбачено проведення деяких операцій в офлайн-режимі без стабільного інтернету.

Серед послуг, які планують запровадити:

грошові перекази, зокрема міжнародні;

приймання платежів за комунальні та інші послуги;

виплата пенсій, субсидій та соціальної допомоги;

продаж страхових продуктів;

відкриття та обслуговування банківських рахунків;

випуск і обслуговування карток Visa, Mastercard та «ПРОСТІР»;

платежі та миттєві перекази між банками;

кредитування фізичних осіб та овердрафти;

різні тарифні пакети й умови обслуговування.

Чому запуск затягнувся

Плани Укрпошти запустити власний банк тривають майже 10 років. Генеральний директор компанії Ігор Смілянський говорив про надання банківських послуг ще з 2017 року.

За цей час розглядалися варіанти купівлі банку, передачі Укрпошті одного з державних банків або запуск нового банку на основі законодавства про банки фінансової інклюзії. Ключовою перепоною на останньому етапі став супротив Національного банку України цій ініціативі.

Що це означає для клієнтів

Для звичайних українців поява банку від Укрпошти означає доступ до банківських послуг навіть у найвіддаленіших селах, де немає відділень інших банків. Листоноші та пересувні відділення зможуть відкривати рахунки, випускати картки та приймати платежі.

Водночас точні тарифи, комісії та ліміти стануть відомі лише ближче до запуску. Поки що йдеться про підготовку технічної бази, а не про конкретні умови для клієнтів.

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