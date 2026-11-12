У п'ятницю, 13 листопада, в Україні - дощі в більшості областей, але вдень різко потеплішає. На півдні та місцями в центрі очікується до +20, водночас на заході - мокрий сніг і мороз.

Погода в Україні 12 листопада була хмарною та вологою, проте синоптики прогнозують, що вже в п'ятницю, 13 листопада, країну чекає помітне потепління, місцями до +20°C.

Погоду в Україні 13 листопада визначатимуть атмосферні фронти у полі зниженого тиску. Через це небо буде захмареним, а в більшості областей пройдуть дощі різної інтенсивності. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Де 13 листопада будуть дощі, а де мокрий сніг

У п'ятницю помірні дощі очікуються у більшості областей України. На півдні та сході країни - значні дощі. Найбільше опадів прогнозують у південних і східних регіонах.

Натомість на Закарпатті та Прикарпатті погода буде помітно суворішою. Там 13 листопада можливі сильні дощі, мокрий сніг і пориви вітру до 15-20 м/с. Температура при цьому різко впаде - від +10°C тепла до 3°C морозу.

Температура повітря: різкий стрибок тепла

Вночі 13 листопада в середньому по Україні буде близько +1...+8°C. Вдень майже на всій території країни, крім заходу, потеплішає до +8...+14°C.

Найтепліше буде на півдні та місцями в центральних областях - там стовпчики термометрів піднімуться до +15...+20°C. Синоптики називають це різким "стрибком тепла" після прохолодного четверга.

Погода в Києві 13 листопада

У столиці та Київській області в п'ятницю також імовірне різке потепління. Вдень температура повітря може піднятися в середньому до +11°C.

Вночі в Києві залишиться близько +4°C, із подальшою тенденцією до зниження температури. Тож ранок у п'ятницю буде прохолодним, а вдень стане помітно тепліше.

Синоптики радять зважати на різкі перепади температури протягом доби та вдягатися по-осінньому тепло, особливо вранці, коли можливі тумани в окремих південних регіонах.

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