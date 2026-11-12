Щоб підтвердити джерело доходів для банку, потрібен документ, який прямо пов'язує гроші на рахунку із законною подією: зарплатою, продажем майна, спадщиною чи позикою. Для офіційних доходів вистачає витягу з ДРФО та довідок ОК-5 і ОК-7, які безкоштовно формують у «Дії» або на вебпорталі ПФУ.

Підтвердження доходів для банку стало звичною процедурою для мільйонів клієнтів українських банків. Щоб підтвердити джерело коштів, потрібен документ, який прямо пов'язує гроші на рахунку із законною подією: зарплатою, продажем майна, спадщиною, подарунком чи позикою. Для офіційних доходів підходять витяг із ДРФО та довідки ОК-5 і ОК-7, які безкоштовно формуються в «Дії», Електронному кабінеті платника або на вебпорталі ПФУ.

Вимога пояснюється фінансовим моніторингом. За Законом №361-IX банк є суб'єктом первинного фінмоніторингу і має право вимагати документи й пояснення щодо операцій клієнта. Положення НБУ №65 від 19 травня 2020 року деталізує обов'язок з'ясовувати джерела походження коштів і статків - глибина перевірки залежить від рівня ризику.

Закон вважає пороговою операцію від 400 000 гривень, але лише за наявності додаткової ознаки: готівка, переказ за кордон або участь політично значущої особи. Водночас банк може запросити документи й на значно меншу суму, якщо операція не схожа на звичну для вас поведінку. Банківський меморандум обмежує вихідні P2P-перекази 100 000 гривень на місяць для клієнтів низького і середнього ризику та 50 000 гривень - для високого.

Найчастіше запити надходять після внесення великої суми готівки, зарахування коштів з-за кордону або різкого зростання надходжень на картку. Окрім того, банк цікавиться джерелом грошей перед великою покупкою чи відкриттям значного депозиту. Ще один привід - невідповідність між анкетою і реальними оборотами: якщо в анкеті зазначено дохід 20 000 гривень на місяць, а на рахунок надійшло 600 000, банк попросить пояснення навіть за цілком законної операції.

Універсальні документи про доходи

Базовий документ - витяг із Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (ДРФО). Він показує всі доходи, про які прозвітували роботодавці, замовники та інші податкові агенти. Запит можна подати в «Дії», «Моїй податковій» або Електронному кабінеті платника - відповідь зазвичай приходить протягом години.

Довідку про доходи за останні 6 або 12 місяців видає бухгалтерія роботодавця - вона стане в пригоді, коли зарплата висока й треба показати середньомісячний дохід. Податкова декларація разом із квитанцією про прийняття підтверджує доходи, з яких ви самостійно сплатили податок: оренду, продаж майна чи заробіток за кордоном.

Які документи потрібні для кожного випадку

Набір документів залежить від того, звідки з'явилися кошти:

зарплата: витяг із ДРФО, довідка ОК-7, довідка про доходи з місця роботи;

витяг із ДРФО, довідка ОК-7, довідка про доходи з місця роботи; ФОП: декларація платника єдиного податку з квитанцією, книга обліку доходів, витяг із реєстру платників єдиного податку;

декларація платника єдиного податку з квитанцією, книга обліку доходів, витяг із реєстру платників єдиного податку; пенсія та соцвиплати: довідка про розмір пенсії або допомоги з вебпорталу ПФУ;

довідка про розмір пенсії або допомоги з вебпорталу ПФУ; продаж нерухомості: нотаріальний договір купівлі-продажу та підтвердження оплати;

нотаріальний договір купівлі-продажу та підтвердження оплати; продаж авто: договір купівлі-продажу, укладений у сервісному центрі МВС або в нотаріуса;

договір купівлі-продажу, укладений у сервісному центрі МВС або в нотаріуса; спадщина: свідоцтво про право на спадщину від нотаріуса;

свідоцтво про право на спадщину від нотаріуса; подарунок: договір дарування, у якому вказано суму, дату й сторони;

договір дарування, у якому вказано суму, дату й сторони; позика: письмовий договір позики або розписка, для великих сум - нотаріальне посвідчення;

письмовий договір позики або розписка, для великих сум - нотаріальне посвідчення; доходи з-за кордону: виписка іноземного банку, трудовий договір, розрахункові листи, податкові документи з перекладом;

виписка іноземного банку, трудовий договір, розрахункові листи, податкові документи з перекладом; криптовалюта: виписка з біржі та історія виведення коштів на картку.

Документи іноземною мовою банки зазвичай просять перекласти українською, а для офіційних паперів держорганів іноді вимагають апостиль. Чи потрібне нотаріальне засвідчення, вирішує конкретна установа - уточніть це до замовлення перекладу.

Найскладніше підтвердити гроші, які роками зберігалися вдома або на криптобіржі. Тут допомагають виписки про зняття коштів із рахунків чи закриття депозитів у минулому, старі декларації, довідки про доходи за попередні роки й митна декларація про ввезення валюти. Пояснення варто скласти хронологічно: коли і з яких доходів ви накопичили суму.

Що робити, якщо банк не прийняв документи

Єдиного строку відповіді на запит банку закон не встановлює, тому орієнтуйтеся на строк, зазначений у самому запиті. Якщо документи зібрати не встигаєте, письмово попросіть продовження і вкажіть, коли їх подасте. Коли документів немає зовсім, напишіть детальне пояснення з датами, сумами й непрямими доказами: виписками, листуванням, підтвердженням угоди.

Без жодних документів банк може обмежити видаткові операції або відмовитися від обслуговування за статтею 15 Закону №361-IX. Тож найнадійніший сценарій - зібрати пакет документів заздалегідь, ще до того, як банк його запитає.

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