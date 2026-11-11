Заощаджувати на продуктах в Україні можна багатьма способами, однак тепер уряд врегулював ще одне правило, яке стосується імпортних товарів на полицях. Постановою Кабміну №1167 продовжено перехідний період маркування: до 1 квітня 2027 року імпортні фасовані продукти можна ввозити та продавати з етикетками іноземною мовою.
Водночас кожна партія такого товару має супроводжуватися повною інформацією українською. Її дозволено надавати як у паперовому, так і в електронному форматі.
Відсутність українського тексту безпосередньо на упаковці не звільняє продавця від обов'язку. Покупець має отримати доступ до відомостей про склад, алергени та інші характеристики продукту до моменту придбання, а не після нього.
Де покупці зможуть знайти інформацію про товар
Формат розміщення українського тексту магазини обирають самостійно. Уряд допустив кілька варіантів:
- інформаційні матеріали поруч із товаром;
- QR-коди на цінниках або полицях;
- електронні цінники та інформаційні екрани;
- сайти й мобільні застосунки магазинів;
- окремі друковані аркуші.
Головна вимога - споживач має ознайомитися з усіма потрібними характеристиками продукту ще до покупки.
Що зміниться з 1 квітня 2027 року
Після завершення перехідного періоду нові партії імпортних продуктів повинні відповідати повним вимогам щодо маркування українською мовою. Товари, які ввезли в Україну та ввели в обіг раніше, з продажу не зніматимуть: їх дозволять реалізовувати до закінчення строку придатності.
Для онлайн-магазинів діє аналогічна вимога: продавець має надати всю необхідну інформацію про продукт українською ще до оформлення замовлення. Виняток - відомості про мінімальний строк придатності або дату споживання.
Послаблення щодо маркування імпортних продуктів запровадили ще у 2022 році через перебої в логістиці під час повномасштабної війни. Спочатку уряд планував повернути повні вимоги з 1 жовтня 2026 року, але після звернень виробників та імпортерів дату перенесли на 1 квітня 2027 року.
Окремо Кабмін передбачив правила для дитячого харчування та продуктів спеціального медичного призначення. Під час воєнного стану такі товари з іноземним маркуванням дозволено ввозити як гуманітарну допомогу.
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