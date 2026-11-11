Імпортні фасовані продукти й надалі можна продавати з етикетками іноземною мовою, але продавець зобов'язаний надати покупцеві повну інформацію про товар українською ще до покупки. Кабмін постановою №1167 продовжив перехідний період до 1 квітня 2027 року.

Заощаджувати на продуктах в Україні можна багатьма способами, однак тепер уряд врегулював ще одне правило, яке стосується імпортних товарів на полицях. Постановою Кабміну №1167 продовжено перехідний період маркування: до 1 квітня 2027 року імпортні фасовані продукти можна ввозити та продавати з етикетками іноземною мовою.

Водночас кожна партія такого товару має супроводжуватися повною інформацією українською. Її дозволено надавати як у паперовому, так і в електронному форматі.

Відсутність українського тексту безпосередньо на упаковці не звільняє продавця від обов'язку. Покупець має отримати доступ до відомостей про склад, алергени та інші характеристики продукту до моменту придбання, а не після нього.

Де покупці зможуть знайти інформацію про товар

Формат розміщення українського тексту магазини обирають самостійно. Уряд допустив кілька варіантів:

інформаційні матеріали поруч із товаром;

QR-коди на цінниках або полицях;

електронні цінники та інформаційні екрани;

сайти й мобільні застосунки магазинів;

окремі друковані аркуші.

Головна вимога - споживач має ознайомитися з усіма потрібними характеристиками продукту ще до покупки.

Що зміниться з 1 квітня 2027 року

Після завершення перехідного періоду нові партії імпортних продуктів повинні відповідати повним вимогам щодо маркування українською мовою. Товари, які ввезли в Україну та ввели в обіг раніше, з продажу не зніматимуть: їх дозволять реалізовувати до закінчення строку придатності.

Для онлайн-магазинів діє аналогічна вимога: продавець має надати всю необхідну інформацію про продукт українською ще до оформлення замовлення. Виняток - відомості про мінімальний строк придатності або дату споживання.

Послаблення щодо маркування імпортних продуктів запровадили ще у 2022 році через перебої в логістиці під час повномасштабної війни. Спочатку уряд планував повернути повні вимоги з 1 жовтня 2026 року, але після звернень виробників та імпортерів дату перенесли на 1 квітня 2027 року.

Окремо Кабмін передбачив правила для дитячого харчування та продуктів спеціального медичного призначення. Під час воєнного стану такі товари з іноземним маркуванням дозволено ввозити як гуманітарну допомогу.

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