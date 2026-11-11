Міноборони затвердило зміни до Інструкції з організації обліку особового складу ЗСУ. Нові правила, що набрали чинності 30 жовтня 2026 року, стосуються обліку загиблих захисників, військових після СЗЧ, переведень між частинами та кандидатів на службу.

Військовий облік в Україні зазнав чергових змін. Міністерство оборони затвердило нові правила організації обліку особового складу Збройних сил, які почали діяти з 30 жовтня 2026 року.

Йдеться про зміни до Інструкції з організації обліку особового складу. Їх затвердили наказом Міноборони №357 від 5 жовтня 2026 року. Про це повідомляє сайт «Патріот Донбасу» з посиланням на документ.

Нові правила охоплюють чотири напрями: облік загиблих захисників, військових, які повернулися після самовільного залишення частини, переведення між підрозділами та взяття на облік кандидатів на службу.

Як тепер виключатимуть зі списків загиблих

Найважливіші зміни стосуються родин загиблих військових. Ідеться про тих, хто раніше вважався зниклим безвісти або перебував у полоні, а згодом їхню загибель офіційно підтвердили.

Тепер датою виключення зі списків особового складу буде день державної реєстрації смерті, зазначений в актовому записі. Раніше брали дату з медичного свідоцтва про смерть.

Через цю різницю виникали розбіжності під час оформлення пенсій, допомог і пільг для родин. Нове правило має усунути цю проблему.

Раніше видані накази автоматично переглядати не будуть. Якщо родина не згодна з визначеною датою, її можна оскаржити через суд.

Що це дає родинам загиблих

Дата виключення зі списків впливає на те, з якого дня нараховують виплати рідним загиблого. Точніша дата означає, що родина отримає належні суми без зайвих уточнень і перерахунків.

Що змінилося для тих, хто повернувся після СЗЧ

Міноборони скоротило перелік відомостей у наказах про призначення військових, які добровільно повернулися після самовільного залишення частини.

Замість повної назви посади та даних про підпорядкованість вказуватимуть умовне найменування військової частини. У примітках залишать лише рік народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Це має пришвидшити підготовку документів для тих, хто повертається на службу.

Переведення до іншої частини

Мобілізованих, яких направляють до іншої частини у складі команди поповнення, зараховуватимуть на облік із дня підписання акта приймання поповнення. До фактичного прибуття їх обліковуватимуть як тимчасово відсутніх.

Раніше військові лишалися на обліку частини, з якої вибули. Новий порядок чіткіше визначає, хто відповідає за людину під час переміщення.

Кандидати на службу

Окремі правила запровадили для громадян, які прибули до ТЦК та СП для призову, а також для іноземців та осіб без громадянства, що проходять відбір на контрактну службу. Їхній облік вестимуть в електронному журналі.

Також уточнили процедуру взяття на облік і зарахування на продовольче забезпечення.

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