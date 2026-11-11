Держпродспоживслужба розповіла, з чого складається натуральний мед і яким він має бути, а також пояснила, як за етикеткою та простими тестами розпізнати фальсифікат.

Вибір якісного продукту в Україні має свої правила, і мед тут не виняток. Держпродспоживслужба пояснила, з чого насправді складається натуральний мед і яким він має бути, щоб покупець міг відрізнити його від підробки.

Натуральний мед - це продукт, який бджоли виробляють з нектару рослин. У його складі вода (не більше ніж 21%), прості цукри - глюкоза і фруктоза, а також невелика кількість пилку, мінералів, вітамінів і ферментів. Жодних консервантів чи барвників у справжньому меді бути не повинно.

Головне, на що радять дивитися фахівці, - це етикетка. На ній обов'язково мають бути вказані назва продукту ("Мед натуральний"), ботанічне походження (акацієвий, гречаний, соняшниковий), найменування та адреса виробника, дата виготовлення або пакування, маса нетто, умови зберігання і термін придатності.

Окремо варто шукати позначку про відповідність державному стандарту. Для натурального меду в Україні діє ДСТУ 4497:2005 "Мед натуральний. Технічні умови". За цим документом масову частку редукувальних цукрів нормують на рівні не менше 70%, сахарози - не більше 6%, а діастазне число має бути не нижчим за 10 одиниць Готе.

Як розпізнати підробку

Підробку найчастіше виготовляють із цукрового сиропу або розбавляють натуральний продукт водою. Такий "мед" занадто рідкий, довго не кристалізується, а на поверхні може з'являтися піна - це ознака бродіння. Якщо бачите білу піну або шаруватість, від покупки краще відмовитися.

Справжній мед з часом зацукровується, і це нормальний процес. Рідкий мед узимку або навесні - привід насторожитися: так продають або перегрітий, або розбавлений продукт. Перегрівання руйнує корисні ферменти, тому такий мед втрачає цінні властивості.

Як перевірити мед удома

Найпростіший тест: капніть мед на паперову серветку. Якщо навколо краплі через кілька хвилин з'явилося вологе кільце - у продукті надлишок води. Розчиніть ложку меду в склянці води: натуральний розходиться без осаду, а фальсифікат залишає білі пластівці на дні.

Держпродспоживслужба радить купувати мед лише в місцях, де можна побачити документи про якість, і звертати увагу не на яскраву назву, а саме на склад та маркування на етикетці.

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