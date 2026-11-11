У 2027 році житло в Україні може подорожчати на 20-25%. Забудовник радить не відкладати покупку, поки квартиру комфорт-класу ще можна знайти за $1500-1800 за квадратний метр.

Оренда квартир в Україні в листопаді в частині міст подешевшала, але купівля житла, схоже, незабаром подорожчає. Забудовник озвучив прогноз, за яким ціни на квартири у 2027 році можуть зрости на 20-25%.

Про попередження девелопера пише «Комерсант Український». Суть зрозуміла: наступного року житло стане «значно дорожче», тож тим, хто планує покупку, краще не відкладати рішення.

Скільки зараз коштує квадратний метр

Поки такі ціни ще реальні: квартиру комфорт-класу можна знайти за $1500-1800 за квадратний метр. Саме цю цифру забудовник наводить як орієнтир, який уже наступного року може відійти в минуле.

Якщо прогноз справдиться, за той самий метраж доведеться платити помітно більше. Для покупця це прямий сигнал: рішення про купівлю вигідніше ухвалювати зараз, поки ціни не пішли вгору.

Як це позначиться на покупцеві

Подорожчання на 20-25% істотне. Для того, хто збирає на квартиру, зволікання може обернутися тим, що на ту саму суму вдасться купити менший метраж або житло гіршої якості.

На що дивитися у договорі

Перед підписанням перевірте, хто саме продавець і чи має він право розпоряджатися нерухомістю. Подивіться на строки здачі об'єкта в експлуатацію: якщо їх немає, це привід поставити питання.

Окремо прочитайте, чи лишає забудовник за собою право змінювати ціну після підписання договору. Такі пункти краще з'ясувати до того, як ставити підпис.

Раніше Politeka повідомляла, де в Україні досі можна купити житло за 20 000 доларів.

Також Politeka повідомляла, скільки тепер коштує житло на вторинному ринку у Чернівцях.