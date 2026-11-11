З 5 грудня підприємствам, які не мають укриття або безпечного простору, можуть заборонити працювати під час жовтого рівня повітряної тривоги. Кабмін готує відстрочку, але не для всіх: для одних вона може тривати до квітня, для інших - до червня.

Бронювання від мобілізації для бізнесу стає лише однією з вимог, які держава готує для роботодавців. Підприємствам, які не облаштували укриття або безпечний простір, можуть заборонити працювати під час жовтого рівня повітряної тривоги вже з 5 грудня.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета». Ідеться про всіх роботодавців, у приміщеннях яких немає облаштованого укриття або окремого безпечного простору, куди працівники й відвідувачі можуть перейти під час тривоги.

Кому і коли дадуть відстрочку

Кабмін готує відстрочку виконання цієї вимоги, але не для всіх. За даними видання, частина підприємств може отримати відстрочку до квітня, інші - до червня. Точний перелік категорій ще напрацьовують, тому бізнесу радять стежити за фінальним рішенням уряду.

Окремо юристи звертають увагу: повністю зупинити роботу бізнесу без укриття під час тривоги може лише суд. Працівникам при цьому належить оплата за час, проведений в укритті.

Чим ризикує бізнес

За роботу без належного укриття під час повітряних тривог роботодавцям загрожують штрафи від ДСНС. Як зазначають юристи для Delo.ua, у випадку тяжких наслідків відповідальним особам може загрожувати до 7 років позбавлення волі.

Що робити власникам бізнесу зараз

Найнадійніший спосіб уникнути заборони - перевірити, чи є в приміщенні укриття або безпечний простір, і облаштувати його до 5 грудня. Це може бути підвальне приміщення або інша зона, куди люди можуть швидко перейти на час тривоги.

Також варто з'ясувати, чи підпадає підприємство під категорії, яким Кабмін планує дати відстрочку до квітня або червня. Від цього залежить, з якої дати вимога стане для компанії обов'язковою.

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