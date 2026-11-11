С 5 декабря предприятиям, у которых нет укрытия или безопасного пространства, могут запретить работать во время желтого уровня воздушной тревоги. Кабмин готовит отсрочку, но не для всех: для одних она может продлиться до апреля, для других - до июня.

Бронирование от мобилизации для бизнеса становится лишь одним из требований, которые государство готовит для работодателей. Предприятиям, которые не обустроили укрытие или безопасное пространство, могут запретить работать во время желтого уровня воздушной тревоги уже с 5 декабря.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета». Речь идет обо всех работодателях, в помещениях которых нет обустроенного укрытия или отдельного безопасного пространства, куда работники и посетители могут перейти во время тревоги.

Кому и когда дадут отсрочку

Кабмин готовит отсрочку выполнения этого требования, но не для всех. По данным издания, часть предприятий может получить отсрочку до апреля, другие - до июня. Точный перечень категорий еще прорабатывают, поэтому бизнесу советуют следить за финальным решением правительства.

Отдельно юристы обращают внимание: полностью остановить работу бизнеса без укрытия во время тревоги может только суд. Работникам при этом положена оплата за время, проведенное в укрытии.

Чем рискует бизнес

За работу без надлежащего укрытия во время воздушных тревог работодателям грозят штрафы от ГСЧС. Как отмечают юристы для Delo.ua, в случае тяжелых последствий ответственным лицам может грозить до 7 лет лишения свободы.

Что делать владельцам бизнеса уже сейчас

Самый надежный способ избежать запрета - проверить, есть ли в помещении укрытие или безопасное пространство, и обустроить его до 5 декабря. Это может быть подвальное помещение или другая зона, куда люди могут быстро перейти на время тревоги.

Также стоит выяснить, попадает ли предприятие под категории, которым Кабмин планирует дать отсрочку до апреля или июня. От этого зависит, с какой даты требование станет для компании обязательным.

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