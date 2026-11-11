По состоянию на 11 ноября золото по курсу Нацбанка стоит 5 929,87 грн за грамм. Цена металла за сутки выросла на два доллара, а банки и ломбарды установили собственные котировки.

Цены в Украине продолжают меняться, и драгоценные металлы не остаются в стороне. По состоянию на 11 ноября Нацбанк установил официальную цену на банковское золото на уровне 5 929,87 грн (131 доллар США) за грамм. За сутки стоимость металла выросла на два доллара.

Об этом говорится в ежедневном обзоре цен Национального банка Украины, который приводит Delo.ua.

Сколько стоит золото 11 ноября

В среду, 11 ноября, Нацбанк зафиксировал три закупочные цены на золото. Банковский металл оценили в 5 929,87 грн (131 доллар) за грамм. Металл, который требует доведения до стандартов качества признанными производителями, стоит 5 912,08 грн (130 долларов). Золото, не соответствующее требованиям к качеству банковских металлов, - 5 870,57 грн (129 долларов) за грамм.

Как цена менялась в течение месяца

В начале ноября золото в Украине стоит дешевле, чем большую часть октября. Причина - падение мировых котировок: октябрь стал одним из худших месяцев для металла за долгое время, мировые рынки потеряли около 3,7%.

В октябре грамм чистого золота по курсу НБУ колебался от 5 848,29 грн (минимум 26 октября) до 6 066,59 грн (пик 14 октября). На начало ноября официальная учетная цена упала до 183 039,35 грн за унцию, что и дает те же 5 929,87 грн за грамм.

Сколько дают за золото в ломбардах

Коммерческие банки и ломбарды устанавливают собственные котировки, которые отличаются от официального курса НБУ. Золотые изделия в ломбардах оценивают значительно дешевле рыночной стоимости металла. Для золота 585 пробы цена составляет от 1 605 до 2 120 грн за грамм, тогда как чистый металл 999 пробы оценивают примерно до 5 800 грн за грамм.

Что учесть при покупке или продаже

Если вы планируете купить или продать банковский металл или изделия, заранее уточняйте актуальные котировки. Цены в банках и ломбардах зависят от курса валют и мировой цены за тройскую унцию, поэтому могут ежедневно меняться. Сравнивайте предложения нескольких учреждений перед сделкой.

Прогноз цены на золото

Ценами на золото движет спрос, который подогревают неопределенность и геополитическая турбулентность. Банковские металлы считают «тихой гаванью», куда инвесторы уходят в нестабильные времена. На рост цены в гривне дополнительно повлияла девальвация гривны к доллару за последний год.

5 ноября мировая цена золота поднялась до самого высокого уровня с 20 октября и превысила 4 120 долларов за унцию. В то же время металл все еще примерно на пятую часть дешевле, чем до начала войны с Ираном.

В августе украинцы активизировали операции с золотом. Чистый спрос на беспоставочное золото составил 1,74 млн долларов (около 399 тройских унций), а на физическое - 101 тыс. долларов (примерно 23 тройские унции).

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