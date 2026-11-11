Станом на 11 листопада золото за курсом Нацбанку коштує 5 929,87 грн за грам. Ціна металу за добу зросла на два долари, а банки й ломбарди встановили власні котирування.

Ціни в Україні продовжують змінюватися, і дорогоцінні метали не лишаються осторонь. Станом на 11 листопада Нацбанк встановив офіційну ціну на банківське золото на рівні 5 929,87 грн (131 долар США) за грам. За добу вартість металу зросла на два долари.

Про це йдеться у щоденному огляді цін Національного банку України, який наводить Delo.ua.

Скільки коштує золото 11 листопада

У середу, 11 листопада, Нацбанк зафіксував три закупівельні ціни на золото. Банківський метал оцінили у 5 929,87 грн (131 долар) за грам. Метал, який потребує доведення до стандартів якості визнаними виробниками, коштує 5 912,08 грн (130 доларів). Золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, - 5 870,57 грн (129 доларів) за грам.

Як ціна змінювалася протягом місяця

На початку листопада золото в Україні коштує дешевше, ніж більшу частину жовтня. Причина - падіння світових котирувань: жовтень став одним із найгірших місяців для металу за довгий час, світові ринки втратили близько 3,7%.

У жовтні грам чистого золота за курсом НБУ коливався від 5 848,29 грн (мінімум 26 жовтня) до 6 066,59 грн (пік 14 жовтня). На початок листопада офіційна облікова ціна впала до 183 039,35 грн за унцію, що й дає ті самі 5 929,87 грн за грам.

Скільки дають за золото у ломбардах

Комерційні банки та ломбарди встановлюють власні котирування, які відрізняються від офіційного курсу НБУ. Золоті вироби у ломбардах оцінюють значно дешевше за ринкову вартість металу. Для золота 585 проби ціна складає від 1 605 до 2 120 грн за грам, тоді як чистий метал 999 проби оцінюють приблизно до 5 800 грн за грам.

Що врахувати під час купівлі чи продажу

Якщо ви плануєте купити або продати банківський метал чи вироби, заздалегідь уточнюйте актуальні котирування. Ціни в банках і ломбардах залежать від курсу валют та світової ціни за тройську унцію, тому можуть щодня змінюватися. Порівнюйте пропозиції кількох установ перед угодою.

Прогноз ціни на золото

Цінами на золото рухає попит, який підігрівають невизначеність і геополітична турбулентність. Банківські метали вважають «тихою гаванню», куди інвестори йдуть у нестабільні часи. На зростання ціни в гривні додатково вплинула девальвація гривні щодо долара за останній рік.

5 листопада світова ціна золота піднялася до найвищого рівня з 20 жовтня і перевищила 4 120 доларів за унцію. Водночас метал досі приблизно на п'яту частину дешевший, ніж до початку війни з Іраном.

У серпні українці активізували операції із золотом. Чистий попит на безпоставочне золото становив 1,74 млн доларів (близько 399 тройських унцій), а на фізичне - 101 тис. доларів (приблизно 23 тройські унції).

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