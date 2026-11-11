Минсоцполитики предлагает разделить пенсию на базовую и страховую части и ввести балльную систему. Минимальная выплата может составить 6000 гривен, однако закон еще не принят.

Пенсии в Украине могут начислять по новым правилам уже с 2027 года. Министерство социальной политики предлагает пересмотреть солидарную пенсионную систему, однако законопроект до сих пор не подан правительству, поэтому окончательные условия неизвестны.

По замыслу Минсоцполитики, совокупная выплата должна состоять из двух частей - базовой и страховой - и составлять не менее 6000 гривен. Речь идет именно об общей сумме этих двух составляющих, а не об отдельной гарантированной страховой пенсии в таком размере.

Что такое базовая и страховая части

Базовая выплата должна стать государственной поддержкой для людей, которым не хватает страхового стажа для полноценной пенсии. Ее размер будут определять с учетом возможностей бюджета, а ориентиром послужит базовый прожиточный минимум.

Страховая часть будет зависеть от взносов человека в солидарную систему. «Ты должен получить из солидарной системы столько, сколько в нее внес», - пояснил министр социальной политики Денис Улютін. То есть важны официальный заработок и длительность периода уплаты взносов.

Балльная система: как будут учитывать стаж и зарплату

Еще один подход, который обсуждали на предыдущих этапах реформы, - балльная система. По ней, если зарплата человека равнялась средней по стране, за месяц начисляли бы 10 баллов. Более высокий заработок давал бы 11-12 или больше баллов, более низкий - меньше.

Накопленные за трудовую жизнь баллы суммировали бы, а их денежную стоимость определяли бы по показателям соответствующего года. Впрочем, в Национальном институте стратегических исследований предупреждают: переход к баллам может снизить точность расчетов, если они заменят более детальные коэффициенты.

Когда заработают новые правила

Новые правила пока не вступили в силу, поэтому говорить о гарантированном запуске изменений с 1 января 2027 года рано. По словам Улютіна, законопроект еще готовят к согласованию с правительственными коллегами и международными партнерами, в частности с Минфином, Всемирным банком и МВФ.

24 сентября 2026 года агентство «Интерфакс-Украина» сообщило, что Минсоцполитики финализировало законопроект. Однако по состоянию на 7 ноября официального сообщения о его подаче правительству не было, хотя по плану документ должны были подготовить до конца октября.

Что уже точно изменится с 2027 года

Вне рамок будущей реформы с 1 января 2027 года может вырасти доплата за сверхнормативный страховой стаж. Максимальная сумма за каждый дополнительный год стажа может увеличиться с 25,95 до 28,78 гривни - из-за изменения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в проекте бюджета.

Также в ноябре 2026 года общего повышения пенсий для всех не запланировано. Вместо этого часть пенсионеров может получить возрастные доплаты после достижения 70, 75 и 80 лет, а те, кто продолжал работать и получил дополнительный стаж, - перерасчет пенсии.

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