В 2027 году жилье в Украине может подорожать на 20-25%. Застройщик советует не откладывать покупку, пока квартиру комфорт-класса еще можно найти за $1500-1800 за квадратный метр.

Аренда квартир в Украине в ноябре в части городов подешевела, а вот покупка жилья, похоже, скоро подорожает. Застройщик озвучил прогноз, по которому цены на квартиры в 2027 году могут вырасти на 20-25%.

О предупреждении девелопера пишет «Комерсант Украинский». Суть понятна: в следующем году жилье станет «значительно дороже», поэтому тем, кто планирует покупку, лучше не откладывать решение.

Сколько сейчас стоит квадратный метр

Пока такие цены еще реальны: квартиру комфорт-класса можно найти за $1500-1800 за квадратный метр. Именно эту цифру застройщик называет ориентиром, который уже в следующем году может уйти в прошлое.

Если прогноз сбудется, за тот же метраж придется платить заметно больше. Для покупателя это прямой сигнал: решение о покупке выгоднее принимать сейчас, пока цены не пошли вверх.

Как это отразится на покупателе

Подорожание на 20-25% ощутимо. Для того, кто копит на квартиру, промедление может обернуться тем, что на ту же сумму получится купить меньший метраж или жилье худшего качества.

На что смотреть в договоре

Перед подписанием проверьте, кто именно продавец и имеет ли он право распоряжаться недвижимостью. Посмотрите на сроки сдачи объекта в эксплуатацию: если их нет, это повод задать вопрос.

Отдельно прочитайте, оставляет ли застройщик за собой право менять цену после подписания договора. Такие пункты лучше выяснить до того, как ставить подпись.

Ранее Politeka сообщала, где в Украине до сих пор можно купить жилье за 20 000 долларов.

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