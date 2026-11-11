Превышение скорости на 10 км/ч в 2026 году не наказывается штрафом: ответственность за нарушение скоростного режима наступает только от превышения более чем на 20 км/ч. Рассказываем, сколько реально платить и где работают камеры автофиксации.

Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Украине касаются каждого водителя, но не за любое превышение скорости придется платить. Вопреки распространенному мнению, ехать на 10 км/ч быстрее разрешенного можно без каких-либо финансовых последствий.

Судебно-юридическая газета объясняет: административная ответственность за нарушение скоростного режима в Украине наступает только тогда, когда водитель превысил разрешенную скорость более чем на 20 км/ч. То есть превышение на 10 км/ч - это не тот случай, за который выписывают штраф.

Со скольких километров реально начинается штраф

Согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, наказание предусмотрено за превышение установленной скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч. Все, что ниже этого порога, остается вне зоны ответственности.

Если же водитель превысил скорость на 20-50 км/ч, ему грозит штраф в размере 340 гривен. Это часть первая статьи 122 КоАП. А вот превышение более чем на 50 км/ч влечет за собой уже 1 700 гривен штрафа.

Сколько платить за разные уровни превышения

Цифры выглядят так:

до 20 км/ч включительно - штрафа нет, ответственность не наступает;

более чем на 20 до 50 км/ч - 340 гривен;

более чем на 50 км/ч - 1 700 гривен.

По словам начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, превышение скорости остается главной причиной смертельных ДТП в Украине. За январь-октябрь этого года из-за него произошло более 42% всех аварий с пострадавшими и погибшими.

Как фиксируют нарушения и где не стоит рисковать

За тот же период камеры автоматической фиксации скорости вынесли более 4,5 миллиона постановлений. Еще 456 тысяч случаев зафиксировали в неавтоматическом режиме приборами TruCAM, а комплексы «Фантом» с 31 августа успели вынести 99 250 постановлений.

Система реагирует именно на порог «более чем 20 км/ч», поэтому превышение на 10 км/ч формально не влечет за собой никаких последствий. Но лучше соблюдать разрешенную скорость, чем высчитывать этот допуск вручную во время движения.

Что делать, если штраф уже выписали

Если постановление о нарушении скоростного режима все же пришло, его можно оплатить со скидкой. При условии оплаты в течение 10 дней с момента вступления постановления в законную силу водитель платит только половину суммы - то есть 170 гривен вместо 340.

Обжаловать постановление можно через суд, если считаете, что фиксация была ошибочной. Проверить наличие штрафов и оплатить их можно онлайн через приложение «Дія» или на сайте МВД.

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