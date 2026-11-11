Госпродпотребслужба рассказала, из чего состоит натуральный мед и каким он должен быть, а также объяснила, как по этикетке и простым тестам распознать фальсификат.

Выбор качественного продукта в Украине имеет свои правила, и мед здесь не исключение. Госпродпотребслужба объяснила, из чего на самом деле состоит натуральный мед и каким он должен быть, чтобы покупатель мог отличить его от подделки.

Натуральный мед - это продукт, который пчелы производят из нектара растений. В его составе вода (не более 21%), простые сахара - глюкоза и фруктоза, а также небольшое количество пыльцы, минералов, витаминов и ферментов. Никаких консервантов или красителей в настоящем меде быть не должно.

Главное, на что советуют смотреть специалисты, - это этикетка. На ней обязательно должны быть указаны название продукта ("Мед натуральный"), ботаническое происхождение (акациевый, гречишный, подсолнечный), наименование и адрес производителя, дата изготовления или упаковки, масса нетто, условия хранения и срок годности.

Отдельно стоит искать отметку о соответствии государственному стандарту. Для натурального меда в Украине действует ДСТУ 4497:2005 "Мед натуральный. Технические условия". По этому документу массовую долю редуцирующих сахаров нормируют на уровне не менее 70%, сахарозы - не более 6%, а диастазное число должно быть не ниже 10 единиц Готе.

Как распознать подделку

Подделку чаще всего изготавливают из сахарного сиропа или разбавляют натуральный продукт водой. Такой "мед" слишком жидкий, долго не кристаллизуется, а на поверхности может появляться пена - это признак брожения. Если видите белую пену или слоистость, от покупки лучше отказаться.

Настоящий мед со временем засахаривается, и это нормальный процесс. Жидкий мед зимой или весной - повод насторожиться: так продают либо перегретый, либо разбавленный продукт. Перегревание разрушает полезные ферменты, поэтому такой мед теряет ценные свойства.

Как проверить мед дома

Самый простой тест: капните мед на бумажную салфетку. Если вокруг капли через несколько минут появилось влажное кольцо - в продукте избыток воды. Растворите ложку меда в стакане воды: натуральный расходится без осадка, а фальсификат оставляет белые хлопья на дне.

Госпродпотребслужба советует покупать мед только в местах, где можно увидеть документы о качестве, и обращать внимание не на яркое название, а именно на состав и маркировку на этикетке.

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