Якщо батько дитини проходить військову службу і не може особисто прийти до відділу ДРАЦС, оформити батьківство можна без його присутності. Розповідаємо, які є два способи і що для цього потрібно.

Виплати військовим у тилу: від 10 до 100 тисяч гривень - це окрема тема, а зараз поговоримо про документи. Якщо батько дитини служить і не може особисто звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС), оформити батьківство можна без його присутності.

Про це повідомило Харківське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України. Особливий порядок діє для випадків, коли батьки дитини не перебувають у зареєстрованому шлюбі.

Як визначається батьківство, якщо батьки не одружені

За статтею 126 Сімейного кодексу України походження дитини від батька, коли жінка та чоловік не перебувають у шлюбі, визначається за їхньою спільною заявою.

Особиста присутність батька під час подання заяви не є обов'язковою. Загалом є два способи подати заяву без безпосереднього звернення заявника до ДРАЦС.

Перший - через представника. Другий - поштою. В обох випадках обов'язковою є вимога про нотаріальне засвідчення документів.

Які документи потрібні

Щоб оформити батьківство без присутності військовослужбовця, знадобиться спільна заява обох батьків, підпис якої засвідчено нотаріально. Якщо заяву подає представник, у нього має бути оформлена довіреність.

При надсиланні заяви поштою підпис батька-військового на ній також має бути нотаріально засвідчений. Це ключова вимога, без якої документи не приймуть.

Харківське міжрегіональне управління Міністерства юстиції підготувало покроковий чеклист, який допоможе родинам військовослужбовців зорієнтуватися в процедурі.

Тож проходження батьком військової служби і відсутність можливості особисто відвідати ДРАЦС не виключають можливості оформити батьківство у встановленому законом порядку.

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