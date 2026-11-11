У четвер, 12 листопада, в Україні очікуються дощі, місцями сильні, а подекуди випаде мокрий сніг. Синоптики пов'язують таку погоду з активним циклоном.

Мокрий сніг і дощі в Україні не відступають - у четвер, 12 листопада, синоптики прогнозують опади: місцями сильні дощі та мокрий сніг.

Причина такої погоди - активний циклон, атмосферний фронт якого продовжує рухатися через територію країни. Вологі повітряні маси заходять хвилями, тому опади розподіляться нерівномірно.

За даними синоптиків, найбільше опадів у четвер варто чекати на заході та півночі. Саме там імовірні сильні дощі, які місцями переходитимуть у мокрий сніг. На півдні та сході опадів буде менше, проте небо залишиться хмарним.

Температура повітря в більшості областей триматиметься в межах +2...+7 градусів. Традиційно найтепліше буде на півдні - там стовпчики термометрів піднімуться до +10...+14 градусів.

У Києві четвер буде вологим і вітряним. Дощ із мокрим снігом найімовірніший уночі та вранці, вдень небо може прояснитися, а температура затримається біля позначки +5 градусів.

Така негода протримається недовго. Уже з п'ятниці, за прогнозами, циклон поступиться місцем різкому потеплінню - на більшій частині країни повітря прогріється до +10...+15 градусів, а на півдні майже по-весняному до +19.

Що це означає для людей

Метеорологи попереджають, що листопадові стрибки тиску й температури традиційно б'ють по самопочуттю метеозалежних людей. У четвер можливі головний біль, слабкість і стрибки артеріального тиску.

Водіям варто бути уважними на дорогах: мокрий сніг і сильний дощ знижують видимість і роблять покриття слизьким. Пішоходам радять одягатися по погоді й обережно пересуватися тротуарами.

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