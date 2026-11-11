В четверг, 12 ноября, в Украине ожидаются дожди, местами сильные, а кое-где выпадет мокрый снег. Синоптики связывают такую погоду с активным циклоном.

Мокрый снег и дожди в Украине не отступают - в четверг, 12 ноября, синоптики прогнозируют осадки: местами сильные дожди и мокрый снег.

Причина такой погоды - активный циклон, атмосферный фронт которого продолжает двигаться через территорию страны. Влажные воздушные массы заходят волнами, поэтому осадки распределятся неравномерно.

По данным синоптиков, больше всего осадков в четверг стоит ждать на западе и севере. Именно там вероятны сильные дожди, которые местами будут переходить в мокрый снег. На юге и востоке осадков будет меньше, однако небо останется облачным.

Температура воздуха в большинстве областей будет держаться в пределах +2...+7 градусов. Традиционно теплее всего будет на юге - там столбики термометров поднимутся до +10...+14 градусов.

В Киеве четверг будет влажным и ветреным. Дождь с мокрым снегом наиболее вероятен ночью и утром, днем небо может проясниться, а температура задержится около отметки +5 градусов.

Такая непогода продлится недолго. Уже с пятницы, по прогнозам, циклон уступит место резкому потеплению - на большей части страны воздух прогреется до +10...+15 градусов, а на юге почти по-весеннему до +19.

Что это означает для людей

Метеорологи предупреждают, что ноябрьские скачки давления и температуры традиционно бьют по самочувствию метеозависимых людей. В четверг возможны головная боль, слабость и скачки артериального давления.

Водителям стоит быть внимательными на дорогах: мокрый снег и сильный дождь снижают видимость и делают покрытие скользким. Пешеходам советуют одеваться по погоде и осторожно передвигаться по тротуарам.

Ранее Politeka сообщала, снег в Карпатах и потепление до +20°: когда погода изменится.

Также Politeka сообщала, каким будет прогноз погоды на неделю в Киевской области с 12 по 18 ноября.

Как сообщала Politeka, Днепропетровщину накроет антициклон: прогноз погоды на неделю.