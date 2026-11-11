Кабмин разрешил Укрнафте хранить нефтепродукты в защищенных подземных хранилищах Минобороны во время военного положения, но не дольше двух лет.

Цены на топливо в Украине снова движутся в разные стороны: Кабинет министров разрешил Укрнафте хранить нефтепродукты в защищенных подземных хранилищах Минобороны.

Экспериментальный проект будет действовать во время военного положения, но не дольше двух лет со дня вступления постановления в силу. Речь о документе правительства №1394 от 4 ноября, о котором сообщило издание UA.NEWS.

Под проект подпадает топливо, которое принадлежит Укрнафте и передается ею на договорных условиях на ответственное хранение. Такие запасы будут учитываться отдельно от минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

Предусмотрено, что эти запасы будут использовать, в частности, для нужд Министерства обороны. Координатором проекта определено именно это ведомство: оно будет устанавливать объемы, которые отдельный ответственный хранитель сможет принять.

Сколько сейчас стоит литр

По состоянию на 11 ноября средняя стоимость бензина А-95 составляет 89,05 грн за литр, а дизельного топлива - 105,07 грн. За сутки автогаз на отдельных заправках прибавил 1 грн за литр, тогда как А-95 подешевел на такую же сумму.

В семи крупнейших сетях средние цены немного выше: около 90,91 грн за литр А-95 и 105,34 грн за литр дизеля.

Куда движутся цены

За месяц, с 30 сентября по 30 октября, больше всего в Украине подорожал автогаз - сразу на 11-14,40 грн за литр. Дизель прибавил от 4,91 до 9 грн за литр, а вот бензин А-95 подорожал не во всех сетях.

Что касается бензина в целом: в октябре Украина импортировала 156 тысяч тонн. Это на 7% меньше, чем за тот же месяц годом ранее, однако за десять месяцев поставки выросли на 12% и достигли 1,42 млн тонн.

Зачем такие хранилища - вопрос безопасности. Подземные объекты Минобороны позволяют защитить запас топлива от ударов, а само топливо держать ближе к нуждам армии.

Ранее Politeka сообщала, бензин А-95 подешевел до 89,57 грн за литр.

Также Politeka сообщала, бензин А-95 подешевел, а дизель и автогаз подорожали.