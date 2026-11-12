На початку листопада закупівельні ціни на молоко-сировину в Україні зросли на гривню - до 17 гривень за кілограм без ПДВ через високий попит.

Ціни на молоко та продукти в Україні продовжують зростати. На початку листопада закупівельні ціни на молоко-сировину знову піднялися через високий попит, і середньозважена ціна трьох ґатунків перевищила позначку 17 гривень за кілограм.

Про це повідомила Асоціація виробників молока (АВМ), передає Укрінформ. За місяць середньозважена ціна молока-сировини зросла на 1 гривню і становила рівно 17,00 гривні за кілограм без ПДВ.

Дорожчали всі основні ґатунки. Молоко екстра ґатунку в середньому коштувало 17,20 гривні за кілограм без ПДВ - це на 1 гривню більше проти попереднього місяця. Вищий ґатунок додав у ціні 1,30 гривні і сягнув 16,90 гривні за кілограм. Перший ґатунок подорожчав на 1 гривню - до 16,20 гривні за кілограм.

Порівняно з листопадом 2025 року молоко-сировина подорожчало лише на 0,03 гривні. В АВМ зауважили, що вперше цього року закупівельна ціна досягла торішнього рівня і навіть перевищила його на 5 копійок. Хоча попит уже не такий активний, як у вересні та жовтні, він і далі тримає ціну на високому рівні.

Чому сировина дорожчає і що з експортом

Водночас рентабельність переробки залишається від'ємною - мінус 1%. Причина в падінні світових цін на вершкове масло, яке традиційно було одним із головних драйверів закупівельних цін на молоко. На світовому ринку склалася нетипова ситуація: масло дешевшає, а сухе молоко та молочні білки дорожчають.

Близько 30% українського молока йде на експорт у вигляді готової продукції. У жовтні експортна активність послабшала: скоротилися поставки рідкого молока та вершків, сухого і згущеного молока, молочної сироватки та вершкового масла. Натомість зростає імпорт молочної продукції, найбільшу частку якого становлять сири, і українські виробники дедалі відчутніше конкурують із польськими підприємствами.

«Спроби української сторони ініціювати антидемпінгове розслідування щодо польських сирів не були доведені до завершення. За таких умов конкуренція на внутрішньому ринку продовжує стримувати ціни на українські сири», - зазначили в АВМ. Особливо складним стає виробництво сирного продукту, яке поступово перетворюється на збиткове.

Скільки коштуватиме перехід на стандарти ЄС

Додатковим довгостроковим викликом для галузі є адаптація до європейських стандартів. За результатами дослідження, профінансованого Єврокомісією, близько 60% українських молочних ферм уже відповідають необхідним вимогам, але решті доведеться інвестувати в модернізацію.

Інвестиції в благополуччя корів можуть становити приблизно 100-300 євро на одну корову для малих ферм, близько 1000 євро - для середніх і 700 євро - для великих господарств. За прогнозами дослідників, без достатнього часу на адаптацію промислове виробництво молока в Україні до 2033 року може скоротитися з нинішніх 3,4 мільйона тонн до 2,2 мільйона тонн на рік.

За січень-жовтень 2026 року Україна експортувала молочної продукції на 287,3 мільйона доларів США, а імпортувала на 319,9 мільйона доларів. Торговельне сальдо стало від'ємним - мінус 32,6 мільйона доларів, тоді як торік був профіцит у 43,4 мільйона доларів.

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