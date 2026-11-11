Під преміальним маркуванням Extra Virgin покупцям часто продають дешеву суміш із соняшниковою чи ріпаковою олією, рафінований продукт із вичавок або стару окиснену олію. Розповідаємо, як розпізнати підробку за етикеткою та перевірити продукт вдома.

Якість продуктів в Україні дедалі частіше доводиться перевіряти просто біля полиці, і оливкова олія тут не виняток. Під преміальним маркуванням Extra Virgin покупцям нерідко продають дешеву суміш із додаванням соняшникової чи ріпакової олії, рафіновану олію з вичавок або старий окиснений продукт, який за роки зберігання на світлі втратив натуральний смак.

Щоб не помилитися біля полиці чи вже вдома, варто знати кілька простих ознак. Частина з них стосується упаковки та етикетки, частина - перевірки самого продукту.

Чому тест із холодильником не працює

Популярний міф про те, що справжню олію можна визначити, охолодивши її в холодильнику, лабораторні випробування давно спростували. Навіть за температури нижче 5 градусів за 2-3 доби олія може взагалі не затвердіти.

Причина в тому, що частка природних восків сильно змінюється залежно від сорту плодів і погодних умов. Зіпсована стара Extra Virgin гусне так само, як свіжа, тому цей спосіб нічого не говорить про якість продукту.

Як перевірити олію вдома: запах і смак

Найнадійніший домашній інструмент - класична дегустація. Налийте столову ложку олії в невелику чарку, прикрийте її долонею і зігрійте теплом рук протягом хвилини. Потім вдихніть запах і зробіть короткий ковток, втягуючи повітря крізь зуби.

Справжня свіжа олія найвищої категорії пахне скошеною зеленою травою або свіжими фруктами. На смак вона має виразну гіркуватість і відчутно пече в горлі. Це першіння - ознака високої якості раннього віджиму.

Запахи сирого льоху, цвілі, оцту чи старого воску, навпаки, означають прямий брак. Такий продукт краще не вживати.

Що обов'язково має бути на етикетці

Щоб мінімізувати ризик купити фальсифікат ще біля полиці, обирайте олію лише в тарі з темно-зеленого скла або в жерстяних банках. Така упаковка захищає вміст від фотоокиснення.

На етикетці має бути прямий напис Extra Virgin із позначкою механічного віджиму за температури нижче 27 градусів. Також потрібна чітка назва країни походження плодів і конкретний рік збирання врожаю.

Як перевірити свіжість за датою

Від року збирання врожаю має пройти не більше 15 місяців. Врахуйте, що стандартний термін придатності вказує лише дату розливу в пляшку, а вона не гарантує свіжості самої олії. Тому рік збирання врожаю - окремий важливий орієнтир.

Уважне читання етикетки разом із простою дегустацією дозволяє відрізнити якісну Extra Virgin від підробки чи зіпсованого продукту.

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