Под премиальной маркировкой Extra Virgin покупателям часто продают дешевую смесь с подсолнечным или рапсовым маслом, рафинированный продукт из выжимок или старое окисленное масло. Рассказываем, как распознать подделку по этикетке и проверить продукт дома.

Качество продуктов в Украине все чаще приходится проверять прямо у полки, и оливковое масло здесь не исключение. Под премиальной маркировкой Extra Virgin покупателям нередко продают дешевую смесь с добавлением подсолнечного или рапсового масла, рафинированное масло из выжимок или старый окисленный продукт, который за годы хранения на свету потерял натуральный вкус.

Чтобы не ошибиться у полки или уже дома, стоит знать несколько простых признаков. Часть из них касается упаковки и этикетки, часть - проверки самого продукта.

Почему тест с холодильником не работает

Популярный миф о том, что настоящее масло можно определить, охладив его в холодильнике, лабораторные испытания давно опровергли. Даже при температуре ниже 5 градусов за 2-3 суток масло может вообще не затвердеть.

Причина в том, что доля природных восков сильно меняется в зависимости от сорта плодов и погодных условий. Испорченное старое Extra Virgin густеет так же, как свежее, поэтому этот способ ничего не говорит о качестве продукта.

Как проверить масло дома: запах и вкус

Самый надежный домашний инструмент - классическая дегустация. Налейте столовую ложку масла в небольшую рюмку, накройте ее ладонью и согрейте теплом рук в течение минуты. Затем вдохните запах и сделайте короткий глоток, втягивая воздух сквозь зубы.

Настоящее свежее масло высшей категории пахнет скошенной зеленой травой или свежими фруктами. На вкус оно имеет выраженную горечь и ощутимо жжет в горле. Это першение - признак высокого качества раннего отжима.

Запахи сырого подвала, плесени, уксуса или старого воска, наоборот, означают прямой брак. Такой продукт лучше не употреблять.

Что обязательно должно быть на этикетке

Чтобы минимизировать риск купить фальсификат еще у полки, выбирайте масло только в таре из темно-зеленого стекла или в жестяных банках. Такая упаковка защищает содержимое от фотоокисления.

На этикетке должна быть прямая надпись Extra Virgin с пометкой механического отжима при температуре ниже 27 градусов. Также нужно четкое название страны происхождения плодов и конкретный год сбора урожая.

Как проверить свежесть по дате

От года сбора урожая должно пройти не более 15 месяцев. Учтите, что стандартный срок годности указывает только дату розлива в бутылку, а она не гарантирует свежести самого масла. Поэтому год сбора урожая - отдельный важный ориентир.

Внимательное чтение этикетки вместе с простой дегустацией позволяет отличить качественное Extra Virgin от подделки или испорченного продукта.

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