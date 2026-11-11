Обязательных дат перехода на зимнюю резину и прямого штрафа за летние шины зимой в законодательстве нет, однако наказать водителя все же могут. Рассказываем, за какое состояние колес выписывают протокол и что предлагают депутаты.

Штрафы для водителей в Украине предлагают увеличить до четырех раз, но зимняя резина тут отдельная история: обязательных календарных дат сезонной замены шин и прямой ответственности за езду на летних покрышках зимой в законодательстве до сих пор нет. Несмотря на многочисленные заголовки о «огромных штрафах», реальное положение дел гораздо проще - и водителям стоит знать, за что их действительно могут наказать.

Патрульная полиция в конце октября традиционно обратилась к водителям с напоминанием подготовить авто к первым заморозкам. Главный ориентир для поездки на шиномонтаж - не первый снег, а температура воздуха: как только среднесуточная отметка опускается до +7°C и ниже, летняя резина теряет заводские свойства. Состав такой резины твердеет, «дубеет», сцепление с дорогой резко падает даже на сухом асфальте, а тормозной путь возрастает почти вдвое. Об этом напоминает издание Auto24.

Отдельной «зимней» санкции в правилах нет, однако наказать водителя все же могут по статье 121 КУоАП. Речь идет о неудовлетворительном техническом состоянии колес, за что выписывают штраф в 340 гривен. Под это подпадают критический износ протектора (для легковых авто он должен быть не менее 1,6 миллиметра), порезы, «грыжи», трещины, а также установка на одну ось шин разных типов.

Попытки урегулировать именно сезонную резину в парламенте продолжаются. Законопроект №8369 предлагает штрафовать водителей на 340 гривен за езду без зимней резины с 1 ноября по 31 марта. Вторая инициатива, законопроект №11029, предусматривает более жесткие санкции: 1700 гривен за первое нарушение и 8500 гривен с возможным лишением прав за повторное. Оба документа до сих пор на стадии проработки в комитетах и статуса действующих законов не имеют.

Как наказывают в ЕС

Для водителей, выезжающих в страны Евросоюза, ситуация значительно строже. В Германии с 1 октября 2024 года обычные всесезонные или зимние шины с популярной маркировкой M+S больше не считаются зимними. Немецкий закон требует наличия альпийского символа 3PMSF - горы с тремя вершинами и снежинкой. За езду на M+S в зимних условиях водитель получит штраф от 60 до 80 евро и один штрафной балл, а владелец авто дополнительно заплатит 75 евро.

В Австрии зимний сезон официально длится с 1 ноября по 15 апреля, а шины с глубиной протектора менее 4 миллиметров юридически приравнивают к летним, даже если на боковине стоит зимняя маркировка. Базовый штраф за нарушение - 100 евро.

Что сделать водителю перед морозами

Чтобы избежать проблем и в Украине, и за рубежом, стоит сделать несколько простых шагов уже сейчас. Прежде всего заменить шины на зимние до наступления стабильных холодов. Также следует полностью слить остатки летней жидкости и обновить омыватель стекла на зимний, чтобы система не замерзла ночью. И обязательно положить в багажник базовый зимний набор: щетку со скребком для очистки кузова, надежный буксировочный трос и компактную лопату.

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