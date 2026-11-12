В начале ноября закупочные цены на молоко-сырье в Украине выросли на гривну - до 17 гривен за килограмм без НДС из-за высокого спроса.

Цены на молоко и продукты в Украине продолжают расти. В начале ноября закупочные цены на молоко-сырье снова поднялись из-за высокого спроса, и средневзвешенная цена трех сортов превысила отметку 17 гривен за килограмм.

Об этом сообщила Ассоциация производителей молока (АПМ), передает Укринформ. За месяц средневзвешенная цена молока-сырья выросла на 1 гривну и составила ровно 17,00 гривны за килограмм без НДС.

Дорожали все основные сорта. Молоко экстра сорта в среднем стоило 17,20 гривны за килограмм без НДС - это на 1 гривну больше по сравнению с предыдущим месяцем. Высший сорт прибавил в цене 1,30 гривны и достиг 16,90 гривны за килограмм. Первый сорт подорожал на 1 гривну - до 16,20 гривны за килограмм.

По сравнению с ноябрем 2025 года молоко-сырье подорожало лишь на 0,03 гривны. В АПМ отметили, что впервые в этом году закупочная цена достигла прошлогоднего уровня и даже превысила его на 5 копеек. Хотя спрос уже не такой активный, как в сентябре и октябре, он по-прежнему держит цену на высоком уровне.

Почему сырье дорожает и что с экспортом

В то же время рентабельность переработки остается отрицательной - минус 1%. Причина в падении мировых цен на сливочное масло, которое традиционно было одним из главных драйверов закупочных цен на молоко. На мировом рынке сложилась нетипичная ситуация: масло дешевеет, а сухое молоко и молочные белки дорожают.

Около 30% украинского молока идет на экспорт в виде готовой продукции. В октябре экспортная активность ослабла: сократились поставки жидкого молока и сливок, сухого и сгущенного молока, молочной сыворотки и сливочного масла. Зато растет импорт молочной продукции, наибольшую долю которого составляют сыры, и украинские производители все сильнее конкурируют с польскими предприятиями.

«Попытки украинской стороны инициировать антидемпинговое расследование по польским сырам не были доведены до завершения. В таких условиях конкуренция на внутреннем рынке продолжает сдерживать цены на украинские сыры», - отметили в АПМ. Особенно сложным становится производство сырного продукта, которое постепенно превращается в убыточное.

Сколько будет стоить переход на стандарты ЕС

Дополнительным долгосрочным вызовом для отрасли является адаптация к европейским стандартам. По результатам исследования, профинансированного Еврокомиссией, около 60% украинских молочных ферм уже соответствуют необходимым требованиям, но остальным придется инвестировать в модернизацию.

Инвестиции в благополучие коров могут составлять примерно 100-300 евро на одну корову для малых ферм, около 1000 евро - для средних и 700 евро - для крупных хозяйств. По прогнозам исследователей, без достаточного времени на адаптацию промышленное производство молока в Украине к 2033 году может сократиться с нынешних 3,4 миллиона тонн до 2,2 миллиона тонн в год.

За январь-октябрь 2026 года Украина экспортировала молочной продукции на 287,3 миллиона долларов США, а импортировала на 319,9 миллиона долларов. Торговое сальдо стало отрицательным - минус 32,6 миллиона долларов, тогда как в прошлом году был профицит в 43,4 миллиона долларов.

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