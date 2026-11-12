В Україні обговорюють ініціативу, за якою ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть ввозити автомобілі з-за кордону без сплати мита, ПДВ та акцизу. Пропозицію поки не ухвалено - вона на стадії консультацій.

Допомога ветеранам в Україні поповниться новою пільгою, якщо влада підтримає ініціативу громадських організацій. Ветеранам з інвалідністю внаслідок війни пропонують дозволити ввозити автомобілі з-за кордону без сплати мита, ПДВ та акцизного податку. Поки що це лише пропозиція на стадії обговорення.

Ініціативу підготували представники громадських організацій «Спілка ветеранів Сил оборони України» та «Рух ветеранів України». 7 листопада її обговорили під час онлайн-зустрічі ветеранських організацій. Головна мета - полегшити пересування ветеранів, які отримали інвалідність під час захисту України.

Хто може скористатися пільгою

На першому етапі можливість безмитного ввезення автомобіля пропонують надати ветеранам з інвалідністю I, II та III груп. Потреби інших військовослужбовців та учасників бойових дій, які не мають інвалідності, планують розглянути окремо.

Ініціатива передбачає звільнення від трьох основних платежів під час ввезення машини: ввізного мита, акцизного податку і ПДВ. При цьому держава не оплачуватиме придбання автомобіля і не виплачуватиме ветеранам компенсацію за його купівлю. Йдеться саме про можливість придбати машину за кордоном і ввезти її в Україну без цих податків.

Чому пільгу хочуть вводити поступово

Така програма може вплинути на надходження до державного бюджету, адже частину митних платежів не стягуватимуть. Саме тому учасники зустрічі обговорили можливість запровадження пільг спочатку для обмеженого кола ветеранів і розглянули способи зменшити можливі втрати бюджету.

Ветеран, адвокат і член Асоціації підприємців-ветеранів України Іван Казачук підтримав оновлену пропозицію. За його словами, спочатку треба визначити основні принципи програми, а вже потім обрати спосіб її законодавчого впровадження. Поступове запровадження пільг, на його думку, допоможе зменшити навантаження на бюджет.

Учасники зустрічі домовилися продовжити роботу над програмою, яку пропонують назвати «Програмою мобільності ветеранів». Надалі оновлену концепцію планують представити громадськості та провести консультації з представниками держави й європейськими партнерами.

Що відомо про строки

Наразі пільгове ввезення автомобілів за цією програмою ще не запроваджене. Пропозиція перебуває на стадії обговорення і потребує законодавчого оформлення. Ветерани поки не можуть скористатися таким звільненням від митних платежів на підставі цієї ініціативи.

Голова правління ГО «Український ветеранський центр» Дмитро Гнатюк наголосив, що обговорення треба продовжити з представниками держави. Він запропонував провести публічний захід, щоб привернути увагу до проблеми мобільності ветеранів.

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