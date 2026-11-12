Помощь ветеранам в Украине пополнится новой льготой, если власть поддержит инициативу общественных организаций. Ветеранам с инвалидностью вследствие войны предлагают разрешить ввозить автомобили из-за границы без уплаты пошлины, НДС и акцизного налога. Пока это только предложение на стадии обсуждения.
Инициативу подготовили представители общественных организаций «Союз ветеранов Сил обороны Украины» и «Движение ветеранов Украины». 7 ноября ее обсудили во время онлайн-встречи ветеранских организаций. Главная цель - облегчить передвижение ветеранов, получивших инвалидность при защите Украины.
Кто сможет воспользоваться льготой
На первом этапе возможность беспошлинного ввоза автомобиля предлагают предоставить ветеранам с инвалидностью I, II и III групп. Потребности других военнослужащих и участников боевых действий, не имеющих инвалидности, планируют рассмотреть отдельно.
Инициатива предусматривает освобождение от трех основных платежей при ввозе машины: ввозной пошлины, акцизного налога и НДС. При этом государство не будет оплачивать покупку автомобиля и не будет выплачивать ветеранам компенсацию за его приобретение. Речь именно о возможности купить машину за границей и ввезти ее в Украину без этих налогов.
Почему льготу хотят вводить постепенно
Такая программа может повлиять на поступления в государственный бюджет, ведь часть таможенных платежей не будут взимать. Поэтому участники встречи обсудили возможность введения льгот сначала для ограниченного круга ветеранов и рассмотрели способы уменьшить возможные потери бюджета.
Ветеран, адвокат и член Ассоциации предпринимателей-ветеранов Украины Иван Казачук поддержал обновленное предложение. По его словам, сначала нужно определить основные принципы программы, а затем выбрать способ ее законодательного внедрения. Постепенное введение льгот, по его мнению, поможет уменьшить нагрузку на бюджет.
Участники встречи договорились продолжить работу над программой, которую предлагают назвать «Программой мобильности ветеранов». В дальнейшем обновленную концепцию планируют представить общественности и провести консультации с представителями государства и европейскими партнерами.
Что известно о сроках
Пока льготный ввоз автомобилей по этой программе еще не введен. Предложение находится на стадии обсуждения и требует законодательного оформления. Ветераны пока не могут воспользоваться таким освобождением от таможенных платежей на основании этой инициативы.
Глава правления ОО «Украинский ветеранский центр» Дмитрий Гнатюк подчеркнул, что обсуждение нужно продолжить с представителями государства. Он предложил провести публичное мероприятие, чтобы привлечь внимание к проблеме мобильности ветеранов.
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