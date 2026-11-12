Ціни на приватні будинки на вторинному ринку за рік зросли майже в усіх регіонах України. Найбільше подорожчало житло у Вінницькій та Тернопільській областях - одразу на 38 відсотків.

Ціни на нерухомість в Україні знову зросли: за рік приватні будинки на вторинному ринку подорожчали майже в усіх регіонах. Найбільше вартість збільшилась у Вінницькій та Тернопільській областях - одразу на 38 відсотків, свідчать дані платформи ЛУН, які наводить РБК-Україна.

Але в окремих містах ціни, навпаки, просіли. Наприклад, медіанна вартість приватного будинку у Львові за рік знизилася на 5 відсотків, а в Чернігові - одразу на 17 відсотків.

Найвищі ціни - в обласних центрах

Найдорожчі приватні будинки на вторинному ринку продають у Києві. Медіанна ціна там становить 230 тисяч доларів, що на 9 відсотків більше, ніж рік тому.

До міст із найдорожчим житлом також увійшли Львів (210 тисяч доларів, -5 відсотків), Ужгород (175 тисяч, +3 відсотки), Одеса (165 тисяч, +9 відсотків), Чернівці (143 тисячі, +13 відсотків), Івано-Франківськ (140 тисяч, +4 відсотки) та Тернопіль (132 тисячі, +18 відсотків).

Найдешевший приватний будинок серед обласних центрів - у Чернігові: медіанна ціна становить 26,4 тисячі доларів, що на 17 відсотків менше, ніж торік.

Як змінилися ціни в областях

На рівні областей найсильніше будинки подорожчали у Вінницькій та Тернопільській областях - на 38 відсотків. Істотно зросли ціни і в інших регіонах:

Волинська область - на 37 відсотків, до 80 тисяч доларів;

Запорізька область - на 37 відсотків, до 22 тисяч доларів;

Чернівецька область - на 33 відсотки, до 50,5 тисячі доларів;

Рівненська область - на 31 відсоток, до 58,8 тисячі доларів;

Одеська область - на 27 відсотків, до 70 тисяч доларів.

Найдорожчі будинки серед областей - у Київській області: медіанна ціна становить 122 тисячі доларів (+11 відсотків). Далі йдуть Львівська область із показником 96 тисяч доларів (+20 відсотків) та Івано-Франківська - 93 тисячі доларів (+19 відсотків).

Найдешевше житло на вторинному ринку - у Чернігівській області. Медіанна ціна будинку там становить 11,8 тисячі доларів, що на 18 відсотків більше, ніж рік тому.

На що звернути увагу під час купівлі

Купуючи приватний будинок на вторинному ринку, варто перевірити документи на право власності, технічний паспорт та оформлення земельної ділянки. Відсутність хоча б одного з цих документів може стати приводом відмовитися від угоди або переглянути ціну.

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