Міністерство освіти і науки розширило програму «Гуманна освіта та волонтерство». Для учнів 10-12 класів затвердили сім нових уроків, які можуть вільно використовувати школи по всій країні.

Зміни у школах України тепер охоплюють і старші класи - Міністерство освіти і науки затвердило сім нових уроків для учнів 10-12 класів у межах програми «Гуманна освіта та волонтерство».

Про розширення програми повідомляє видання «Час-Дій». Тепер до неї залучають і старшокласників. Загалом це 21 урок, створений зоозахисним рухом UAnimals разом із компанією Suziria Group. Кожен матеріал має офіційний гриф МОН, тому школи по всій країні можуть вільно брати його в роботу.

Програма вже пробилася до фіналу світової премії Shorty Impact Awards у категорії захисту тварин. Завдання у неї просте, але глобальне: показати підліткам, як відповідально ставитися до довкілля і не кривдити беззахисних.

Навіщо такі уроки в школі? Бо цифри лякають. За п'ять місяців 2025 року прокурори відкрили 386 кримінальних проваджень за знущання з тварин. Це в чотири рази більше, ніж за такий самий період торік. Тому автори програми роблять ставку на розвиток емпатії.

Що роблять на уроках

Замість сухої теорії старшокласники розбирають реальні виклики: від зміни клімату до етичних дилем і рослинного харчування. Учні здобувають цілком прикладні навички.

перевіряти факти на достовірність;

аналізувати приховані проблеми індустрії розваг;

працювати в командах і дискутувати англійською;

запускати власні соціальні кампанії.

На одному із занять підлітки розробляють кампанію «Adopt, Don't Shop!», щоб привернути увагу до адопції безпритульних тварин. На іншому проєктують теплі укриття з вторинних матеріалів, паралельно вивчаючи основи фандрейзингу та п'ять свобод тварин.

Інтерактивна гра «Код майбутнього» переносить клас у 2050 рік. Завдання учасників - знайти вихід із криз за допомогою штучного інтелекту та біотехнологій. Школярі вчаться відстоювати власну думку і разом пишуть спільний маніфест.

У Міносвіти позиція чітка: суха теорія тут не працює. Реальні приклади врятованих під час війни тварин показують дітям, що гуманність - це конкретні дії, а не абстрактне поняття.

Як вчителям використовувати нові матеріали

Усі матеріали адаптовані під вимоги Нової української школи і схвалені профільним інститутом. На сайті програми є рубрикатор: можна підібрати урок під конкретну навичку або вставити частину лекції у свій предмет.

Автори пояснюють, що працювати варто саме з підлітками. У них зараз формується префронтальна кора - частина мозку, яка керує поведінкою в соціумі. У Британії та Швеції основи добробуту тварин викладають десятиліттями, і там фіксують зниження підліткової агресії.

Волонтерство також дає старт самій молоді: воно тренує лідерство. Це бонус для майбутніх абітурієнтів, адже приймальні комісії університетів звертають увагу на соціальну залученість вступника.

Цифри проєкту швидко ростуть. За поточний навчальний рік 2025-2026 ініціативу підхопили понад дві тисячі освітян, а заняття охопили вже 24 тисячі школярів.

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