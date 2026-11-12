Министерство образования и науки расширило программу «Гуманное образование и волонтерство». Для учеников 10-12 классов утвердили семь новых уроков, которые могут свободно использовать школы по всей стране.

Изменения в школах Украины теперь охватывают и старшие классы - Министерство образования и науки утвердило семь новых уроков для учеников 10-12 классов в рамках программы «Гуманное образование и волонтерство».

О расширении программы сообщает издание «Час-Дій». Теперь к ней привлекают и старшеклассников. Всего это 21 урок, созданный зоозащитным движением UAnimals вместе с компанией Suziria Group. Каждый материал имеет официальный гриф МОН, поэтому школы по всей стране могут свободно использовать его в работе.

Программа уже пробилась в финал мировой премии Shorty Impact Awards в категории защиты животных. Задача у нее простая, но глобальная: показать подросткам, как ответственно относиться к окружающей среде и не обижать беззащитных.

Зачем такие уроки в школе? Потому что цифры пугают. За пять месяцев 2025 года прокуроры открыли 386 уголовных производств за издевательства над животными. Это в четыре раза больше, чем за такой же период в прошлом году. Поэтому авторы программы делают ставку на развитие эмпатии.

Что делают на уроках

Вместо сухой теории старшеклассники разбирают реальные вызовы: от изменения климата до этических дилемм и растительного питания. Ученики получают вполне прикладные навыки.

проверять факты на достоверность;

анализировать скрытые проблемы индустрии развлечений;

работать в командах и дискутировать на английском;

запускать собственные социальные кампании.

На одном из занятий подростки разрабатывают кампанию «Adopt, Don't Shop!», чтобы привлечь внимание к адопции бездомных животных. На другом проектируют теплые укрытия из вторичных материалов, параллельно изучая основы фандрайзинга и пять свобод животных.

Интерактивная игра «Код будущего» переносит класс в 2050 год. Задача участников - найти выход из кризисов с помощью искусственного интеллекта и биотехнологий. Школьники учатся отстаивать свое мнение и вместе пишут общий манифест.

Позиция Минобразования четкая: сухая теория здесь не работает. Реальные примеры спасенных во время войны животных показывают детям, что гуманность - это конкретные действия, а не абстрактное понятие.

Как учителям использовать новые материалы

Все материалы адаптированы под требования Новой украинской школы и одобрены профильным институтом. На сайте программы есть рубрикатор: можно подобрать урок под конкретный навык или вставить часть лекции в свой предмет.

Авторы объясняют, что работать стоит именно с подростками. У них сейчас формируется префронтальная кора - часть мозга, которая управляет поведением в социуме. В Британии и Швеции основы благополучия животных преподают десятилетиями, и там фиксируют снижение подростковой агрессии.

Волонтерство также дает старт самой молодежи: оно тренирует лидерство. Это бонус для будущих абитуриентов, ведь приемные комиссии университетов обращают внимание на социальную вовлеченность поступающего.

Цифры проекта быстро растут. За текущий учебный год 2025-2026 инициативу подхватили более двух тысяч педагогов, а занятия охватили уже 24 тысячи школьников.

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