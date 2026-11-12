В пятницу, 13 ноября, в Украине - дожди в большинстве областей, но днем резко потеплеет. На юге и местами в центре ожидается до +20, в то же время на западе - мокрый снег и мороз.

Погода в Украине 12 ноября была облачной и влажной, однако синоптики прогнозируют, что уже в пятницу, 13 ноября, страну ждет заметное потепление, местами до +20°C.

Погоду в Украине 13 ноября будут определять атмосферные фронты в поле пониженного давления. Из-за этого небо будет затянуто облаками, а в большинстве областей пройдут дожди разной интенсивности. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Где 13 ноября будут дожди, а где мокрый снег

В пятницу умеренные дожди ожидаются в большинстве областей Украины. На юге и востоке страны - значительные дожди. Больше всего осадков прогнозируют в южных и восточных регионах.

В то же время на Закарпатье и Прикарпатье погода будет заметно суровее. Там 13 ноября возможны сильные дожди, мокрый снег и порывы ветра до 15-20 м/с. Температура при этом резко упадет - от +10°C тепла до 3°C мороза.

Температура воздуха: резкий скачок тепла

Ночью 13 ноября в среднем по Украине будет около +1...+8°C. Днем почти по всей территории страны, кроме запада, потеплеет до +8...+14°C.

Теплее всего будет на юге и местами в центральных областях - там столбики термометров поднимутся до +15...+20°C. Синоптики называют это резким "скачком тепла" после прохладного четверга.

Погода в Киеве 13 ноября

В столице и Киевской области в пятницу также вероятно резкое потепление. Днем температура воздуха может подняться в среднем до +11°C.

Ночью в Киеве останется около +4°C, с дальнейшей тенденцией к понижению температуры. Поэтому утро в пятницу будет прохладным, а днем станет заметно теплее.

Синоптики советуют учитывать резкие перепады температуры в течение суток и одеваться по-осеннему тепло, особенно утром, когда возможны туманы в отдельных южных регионах.

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