Густой туман снизил видимость на дорогах и повысил риск ДТП. В патрульной полиции назвали главную ошибку, которую за рулем в тумане делать нельзя.

Туман и ночные морозы в Украине заметно осложнили движение на дорогах. Густой туман снизил видимость и повысил риск аварий, поэтому в патрульной полиции назвали главную ошибку, которую водителям за рулем делать нельзя.

Какая ошибка с фарами самая опасная

Худшее, что может сделать водитель в густом тумане, - включить дальний свет. Капли воды отражают свет назад и создают перед глазами эффект «белой стены», из-за которого вообще ничего не видно.

Двигаться нужно медленно, с ближним светом или противотуманными фарами. Противотуманки выключают сразу после того, как туман рассеется, чтобы не слепить других водителей.

Иллюзия медленной езды и чужие фонари

Густой туман создает обманчивое впечатление, будто машина едет медленнее, чем на самом деле. Поэтому стоит постоянно поглядывать на спидометр и не превышать безопасную скорость.

Еще одна распространенная ошибка - ориентироваться на задние фонари машины впереди. Это дает ложное чувство безопасности и часто приводит к несоблюдению дистанции и наезду.

Отдельная угроза - ледяной туман

Опасным бывает и ледяной туман, когда микрокапли воды замерзают от контакта с холодным асфальтом. Дорога мгновенно покрывается скользким льдом, и тормозной путь резко возрастает.

Как безопасно ехать в тумане

В Укргидрометцентре советуют по возможности отложить поездку или заложить дополнительное время на дорогу. Если выехать все же нужно, соблюдайте простые правила:

включайте ближний свет или противотуманные фары, но не дальний;

держите большую дистанцию до машины впереди;

снизьте скорость и следите за спидометром;

избегайте резких торможений и перестроений.

Густой туман в это время года возникает из-за сочетания длинных ночей, слабого ветра и ясного неба. Чаще всего он держится ночью и утром, поэтому именно тогда за рулем следует быть особенно внимательным.

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