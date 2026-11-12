Густий туман знизив видимість на дорогах і підвищив ризик ДТП. У Патрульній поліції назвали головну помилку, якої за кермом у тумані робити не можна.

Туман і нічні морози в Україні помітно ускладнили рух на дорогах. Густий туман знизив видимість і підвищив ризик аварій, тож у Патрульній поліції назвали головну помилку, якої водіям за кермом робити не можна.

Яка помилка з фарами найнебезпечніша

Найгірше, що може зробити водій у густому тумані, - увімкнути дальнє світло. Краплі води відбивають світло назад і створюють перед очима ефект «білої стіни», через яку взагалі нічого не видно.

Рухатися потрібно повільно, з ближнім світлом або протитуманними фарами. Протитуманки вимикають одразу після того, як туман розвіється, щоб не засліплювати інших водіїв.

Ілюзія повільної їзди та чужі ліхтарі

Густий туман створює оманливе враження, ніби машина їде повільніше, ніж насправді. Тому варто постійно поглядати на спідометр і не перевищувати безпечну швидкість.

Ще одна поширена помилка - орієнтуватися на задні ліхтарі авто попереду. Це дає хибне відчуття безпеки і часто призводить до недотримання дистанції та наїзду.

Окрема загроза - крижаний туман

Небезпечним буває й крижаний туман, коли мікрокраплі води замерзають від контакту з холодним асфальтом. Дорога миттєво вкривається слизькою кригою, і гальмівний шлях різко зростає.

Як безпечно їхати в тумані

В Укргідрометцентрі радять за можливості відкласти поїздку або закласти додатковий час на дорогу. Якщо виїхати все-таки потрібно, дотримуйтеся простих правил:

вмикайте ближнє світло або протитуманні фари, але не дальнє;

тримайте більшу дистанцію до машини попереду;

знизьте швидкість і стежте за спідометром;

уникайте різких гальмувань і перебудувань.

Густий туман у цю пору року виникає через поєднання довгих ночей, слабкого вітру та ясного неба. Найчастіше він тримається вночі та вранці, тож саме тоді за кермом слід бути особливо уважним.

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