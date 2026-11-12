За дев'ять місяців 2026 року в Україні відкрили 20 364 виконавчі провадження щодо стягнення податкових боргів із компаній. Найбільше нових справ припадає на Київ та Дніпропетровську область, а серед галузей лідирує оптова торгівля.

Борги та прострочення перед податковою обертаються для бізнесу реальними арештами рахунків - за дев'ять місяців 2026 року в Україні відкрили 20 364 нові виконавчі провадження щодо стягнення податкових боргів із компаній. Такі дані наводить сервіс Опендатабот на основі Єдиного реєстру боржників.

Кількість нових проваджень за три квартали 2026 року вже майже наздогнала показник за весь 2021 рік. Тобто темпи примусового стягнення податкової заборгованості зросли помітно.

Які регіони лідирують за стягненням боргів

Найбільше нових виконавчих проваджень відкрили проти компаній, зареєстрованих у Києві, - 4160 справ. Друге місце посідає Дніпропетровська область із 3912 провадженнями.

До першої п'ятірки також увійшли Київська область (1352), Одеська (1162) та Івано-Франківська (896). Разом на ці п'ять регіонів припадає 11 482 провадження, або 56,4% усіх нових справ за дев'ять місяців.

Хто в зоні ризику: галузі з найбільшою кількістю проваджень

За галузевою структурою найбільше нових виконавчих проваджень припадає на підприємства оптової торгівлі - 4249 справ, що становить 20,9% загальної кількості. Друге місце - сільське господарство з 1814 провадженнями (8,9%).

Третє місце зайняло будівництво будівель - 1521 справа. До п'ятірки також входять роздрібна торгівля та операції з нерухомістю. Сумарно на ці п'ять напрямів припадає 9195 проваджень, тобто понад 45% усіх нових справ.

Варто розуміти, що одне підприємство може мати кілька окремих виконавчих справ, тож кількість проваджень не є прямим показником фінансового стану всієї галузі.

Скільки проваджень залишаються активними

Станом на 19 жовтня 2026 року в Україні налічувалося 36 409 активних виконавчих проваджень щодо стягнення боргів на користь податкових органів. Це приблизно на 1% більше, ніж на початку грудня 2025 року, коли таких справ було 36 063.

За загальною кількістю активних проваджень тепер лідирує Дніпропетровська область - 6777 справ. Далі йдуть Київ (4652), Харківська область (2036), Івано-Франківська (1997) та Київська (1820).

Що означає для бізнесу наявність провадження

Виконавчі провадження відображають лише частину загальної проблеми податкової заборгованості бізнесу. За даними Опендатаботу, станом на 1 липня 2026 року податкові борги мали 218 731 компанія, а загальна сума їхньої заборгованості становила 263,32 млрд грн.

Однак далеко не всі податкові борги стягуються примусово та потрапляють до Єдиного реєстру боржників. Наявність активного провадження створює для компанії додаткові ризики - зокрема під час перевірки контрагентів, роботи з банками та укладання нових договорів.

Як перевірити компанію на борги

Перевірити інформацію щодо конкретної компанії можна через Єдиний реєстр боржників в Опендатаботі. Досить ввести назву підприємства або код ЄДРПОУ, і сервіс покаже наявність відкритих виконавчих проваджень.

Відкриття виконавчого провадження не обов'язково означає виникнення нового податкового боргу саме цього року. Йдеться про справи щодо примусового стягнення заборгованості, які розпочалися у відповідному періоді.

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