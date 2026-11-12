За девять месяцев 2026 года в Украине открыли 20 364 исполнительных производства по взысканию налоговых долгов с компаний. Больше всего новых дел приходится на Киев и Днепропетровскую область, а среди отраслей лидирует оптовая торговля.

Долги и просрочка перед налоговой оборачиваются для бизнеса реальными арестами счетов - за девять месяцев 2026 года в Украине открыли 20 364 новых исполнительных производства по взысканию налоговых долгов с компаний. Такие данные приводит сервис Опендатабот на основе Единого реестра должников.

Количество новых производств за три квартала 2026 года уже почти догнало показатель за весь 2021 год. То есть темпы принудительного взыскания налоговой задолженности заметно выросли.

Какие регионы лидируют по взысканию долгов

Больше всего новых исполнительных производств открыли против компаний, зарегистрированных в Киеве, - 4160 дел. Второе место занимает Днепропетровская область с 3912 производствами.

В первую пятерку также вошли Киевская область (1352), Одесская (1162) и Ивано-Франковская (896). Вместе на эти пять регионов приходится 11 482 производства, или 56,4% всех новых дел за девять месяцев.

Кто в зоне риска: отрасли с наибольшим количеством производств

По отраслевой структуре больше всего новых исполнительных производств приходится на предприятия оптовой торговли - 4249 дел, что составляет 20,9% общего количества. Второе место - сельское хозяйство с 1814 производствами (8,9%).

Третье место заняло строительство зданий - 1521 дело. В пятерку также входят розничная торговля и операции с недвижимостью. Суммарно на эти пять направлений приходится 9195 производств, то есть более 45% всех новых дел.

Стоит понимать, что одно предприятие может иметь несколько отдельных исполнительных дел, поэтому количество производств не является прямым показателем финансового состояния всей отрасли.

Сколько производств остаются активными

По состоянию на 19 октября 2026 года в Украине насчитывалось 36 409 активных исполнительных производств по взысканию долгов в пользу налоговых органов. Это примерно на 1% больше, чем в начале декабря 2025 года, когда таких дел было 36 063.

По общему количеству активных производств теперь лидирует Днепропетровская область - 6777 дел. Далее идут Киев (4652), Харьковская область (2036), Ивано-Франковская (1997) и Киевская (1820).

Что означает для бизнеса наличие производства

Исполнительные производства отражают лишь часть общей проблемы налоговой задолженности бизнеса. По данным Опендатабота, по состоянию на 1 июля 2026 года налоговые долги имели 218 731 компания, а общая сумма их задолженности составляла 263,32 млрд грн.

Однако далеко не все налоговые долги взыскиваются принудительно и попадают в Единый реестр должников. Наличие активного производства создает для компании дополнительные риски - в частности при проверке контрагентов, работе с банками и заключении новых договоров.

Как проверить компанию на долги

Проверить информацию по конкретной компании можно через Единый реестр должников в Опендатаботе. Достаточно ввести название предприятия или код ЕГРПОУ, и сервис покажет наличие открытых исполнительных производств.

Открытие исполнительного производства не обязательно означает возникновение нового налогового долга именно в этом году. Речь идет о делах по принудительному взысканию задолженности, которые начались в соответствующем периоде.

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