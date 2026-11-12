Долларовый депозит обгонит гривневый по реальной доходности только тогда, когда курс на момент обратного обмена валюты превысит определённую отметку. Разбираем, когда именно вклад в валюте оказывается выгоднее и на что обратить внимание вкладчику.

Курс доллара в Украине осенью 2026 года держится на отметке, вокруг которой ведутся споры вкладчиков: где надёжнее хранить деньги, в гривне или в валюте. Итоговую выгоду наперёд определяет простой расчёт на тот момент, когда вы захотите забрать свои средства.

Обозреватель посчитал, при каком курсе долларовый депозит реально обгоняет гривневый. Логика такая: гривневые вклады в украинских банках сейчас дают заметно более высокий процент, чем долларовые, но гривна теряет покупательную способность из-за инфляции. Поэтому на первое место выходит разница между ставкой и темпами обесценивания национальной валюты.

При каком курсе долларовый вклад выигрывает

Долларовый депозит в Украине в 2026 году обгонит по реальной доходности гривневый тогда, когда его сумма после уплаты налогов и обратного обмена валюты превысит сумму, которую дал бы гривневый вклад. Главную роль здесь играет курс на день, когда вы продадите доллары обратно в гривну.

Если гривна за время действия депозита обесценится сильнее, чем разница между процентами, вы в плюсе. Если же курс застынет или пойдёт вниз - гривневый вклад принесёт больше. Это простой ориентир, который позволяет взвесить шансы ещё до того, как нести деньги в банк.

Что дают банки сейчас

Гривневые депозиты в Украине предлагают ставки, которые заметно превышают долларовые. Это сознательное решение банков: высокая учётная ставка поддерживает доходность гривневых вкладов, чтобы удержать сбережения в национальной валюте. Долларовые же вклады держатся на минимальных уровнях - на уровне одного-двух процентов годовых.

Из-за такого разрыва гривневый депозит на коротком горизонте почти всегда выигрывает номинально. Но реальная доходность - с поправкой на инфляцию и курс - может оказаться другой. Именно этот расчёт и определяет точку, после которой валютный вклад становится выгоднее.

Как посчитать, что выгоднее

Сначала узнайте текущую ставку гривневого депозита в своём банке, затем сравните её со ставкой долларового вклада. Дальше остаётся посчитать, на сколько должен вырасти курс доллара, чтобы компенсировать разницу в процентах.

Пример: если гривневый вклад даёт 14% годовых, а долларовый - 2%, то долларовый выиграет только при условии, что гривна за год ослабнет более чем на 12 пунктов. Иначе выгоднее держать деньги в гривне. Точную цифру каждый вкладчик считает от своей суммы и срока, но принцип одинаковый.

Курс доллара к гривне остаётся главным индикатором, на который ориентируются те, кто держит сбережения в валюте. Спрос на доллар в этом году растёт, что давит на гривну и подталкивает цены вверх. Поэтому вкладчикам стоит следить не только за ставками, но и за динамикой курса.

Ранее Politeka сообщала, сколько реально зарабатывает вкладчик на гривневом депозите.

Также Politeka сообщала, аналитики пересмотрели прогноз и назвали, сколько будет стоить валюта.