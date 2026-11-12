Зібрали актуальні цінники на п'ять продуктів щоденного вжитку в чотирьох великих мережах. Різниця між найдорожчою і найдешевшою позиціями сягає десятків гривень.

Ціни на молочні продукти в Україні знову нагадують про себе: станом на 11 листопада пачка молока 900 г у різних мережах коштує від 39,99 до 42,90 грн. Журналісти порівняли онлайн-каталоги АТБ, «Сільпо», «Ашан» і NOVUS, щоби побачити, скільки зараз реально доводиться платити за базовий набір.

До огляду увійшли п'ять товарів щоденного споживання: хліб, молоко, курячі яйця, гречка і соняшникова олія. Ціни NOVUS та «Ашану» брали з каталогів мереж на платформі Zakaz.ua, решту - з офіційних онлайн-пропозицій магазинів.

Скільки коштує яйця, гречка та олія

Найпомітніший розрив виявився саме на яйцях. Упаковка десятка категорії С1 в АТБ продається за 68,90 грн (за акцією, звичайна ціна 78,90 грн), тоді як у «Сільпо» той самий десяток можна взяти за 55,64 грн. Різниця - понад 13 гривень на одній позиції.

Гречка теж різниться майже вдвічі. Найдорожча - в АТБ, де кілограм «Розумного вибору» коштує 89,90 грн. Найдешевша - у «Сільпо», де пачка «Премії» продається за 54,99 грн замість 64,99 грн. У NOVUS та «Ашані» ціна тримається в межах 80,99-81,30 грн за кілограм.

Молоко й хліб: де дешевше

Молоко в упаковках по 900 г найвигідніше брати в «Сільпо»: ультрапастеризоване «Волошкове поле» з вітаміном D3 коштує 39,99 грн за акцією. Для порівняння, в АТБ аналогічний об'єм «Своєї Лінії» обійдеться у 42,90 грн, а батон «Київхліб» у «Ашані» - 25,20 грн за 250 г.

Соняшникова олія 500 мл найдешевша в «Ашані» (49,40 грн) та АТБ (50,70 грн за акцією), а найдорожча в NOVUS - 64,62 грн за пляшку «Щедрого Дару».

Скільки коштує весь набір

Загалом, якщо скласти п'ять позицій (упаковка хліба, 900 г молока, десяток яєць, 1 кг гречки та 500 мл олії), найменша сума виходить у «Сільпо» - 223,50 грн. Найдорожчий набір - в АТБ, 273,30 грн. NOVUS обійдеться у 271,58 грн, «Ашан» - 261,50 грн.

Втім, ця сума не означає, що «Сільпо» - найдешевша мережа для всієї корзини. Вибірка охоплює конкретні товари різних виробників, тож реальна ціна залежить ще й від фасування, акцій та наявності в конкретному магазині.

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