Верховна Рада знову перенесла розгляд закону про криптовалюту. Нацбанк виступив проти окремих норм, тож голосування у листопаді не відбудеться, а податки для власників цифрових активів лишаються невизначеними.

Субсидія на опалювальний сезон в Україні зараз хвилює багатьох, але паралельно затягується й ухвалення довгоочікуваного закону про криптовалюту: Верховна Рада не розглядатиме його протягом 9-13 листопада, тож питання податків на цифрові активи знову відкладається.

Про перенесення голосування повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Хоча профільний комітет ще 4 листопада рекомендував ухвалити законопроєкт №10225-д у другому читанні, Національний банк України виступив проти окремих його положень.

Що має змінити новий закон

Законопроєкт №10225-д покликаний нарешті встановити правила роботи крипторинку в Україні. Він передбачає легальну діяльність криптобірж, державний контроль за операціями з цифровими активами та запровадження зрозумілої системи оподаткування.

Для власників Bitcoin, Ethereum та інших токенів це означало б законодавчо визначені правила торгівлі замість нинішньої правової невизначеності. Криптокомпанії, своєю чергою, мали б виконувати вимоги регуляторів.

Чому Нацбанк проти

Головна претензія НБУ стосується іноземних стейблкоїнів - цифрових активів, вартість яких зазвичай прив'язана до долара. Регулятор побоюється, що спрощений допуск таких токенів сформує паралельну систему розрахунків, яка посилить залежність економіки від долара та створить ризики для гривні.

Друга проблема - кількість криптобірж. У документі передбачено, що протягом п'яти років їхню кількість визначатиме Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. На думку НБУ, це може призвести до ситуації, коли працювати дозволять лише одному-двом великим операторам, тобто до монополізації ринку.

Коли чекати рішення

Законопроєкт обсягом близько 270 сторінок передали на додаткову юридичну перевірку. За словами Ярослава Железняка, доопрацювання може зайняти близько тижня.

Але навіть після цього документ не ухвалять автоматично: він має пройти необхідні парламентські процедури та бути підписаним президентом. Поки нові правила оподаткування криптовалюти не запрацювали, власникам цифрових активів лишається чекати остаточного рішення Ради.

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