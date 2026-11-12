Верховная Рада снова перенесла рассмотрение закона о криптовалюте. Нацбанк выступил против отдельных норм, поэтому голосование в ноябре не состоится, а налоги для владельцев цифровых активов остаются неопределенными.

Субсидия на отопительный сезон в Украине сейчас волнует многих, но параллельно затягивается и принятие долгожданного закона о криптовалюте: Верховная Рада не будет рассматривать его в течение 9-13 ноября, поэтому вопрос налогов на цифровые активы снова откладывается.

О переносе голосования сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Хотя профильный комитет еще 4 ноября рекомендовал принять законопроект №10225-д во втором чтении, Национальный банк Украины выступил против отдельных его положений.

Что должен изменить новый закон

Законопроект №10225-д призван наконец установить правила работы крипторынка в Украине. Он предусматривает легальную деятельность криптобирж, государственный контроль за операциями с цифровыми активами и введение понятной системы налогообложения.

Для владельцев Bitcoin, Ethereum и других токенов это означало бы законодательно определенные правила торговли вместо нынешней правовой неопределенности. Криптокомпании, в свою очередь, должны были бы выполнять требования регуляторов.

Почему Нацбанк против

Главная претензия НБУ касается иностранных стейблкоинов - цифровых активов, стоимость которых обычно привязана к доллару. Регулятор опасается, что упрощенный допуск таких токенов сформирует параллельную систему расчетов, которая усилит зависимость экономики от доллара и создаст риски для гривны.

Вторая проблема - количество криптобирж. В документе предусмотрено, что в течение пяти лет их количество будет определять Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. По мнению НБУ, это может привести к ситуации, когда работать разрешат лишь одному-двум крупным операторам, то есть к монополизации рынка.

Когда ждать решения

Законопроект объемом около 270 страниц передали на дополнительную юридическую проверку. По словам Ярослава Железняка, доработка может занять около недели.

Но даже после этого документ не примут автоматически: он должен пройти необходимые парламентские процедуры и быть подписанным президентом. Пока новые правила налогообложения криптовалюты не заработали, владельцам цифровых активов остается ждать окончательного решения Рады.

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