Курс долара та конвертація валюти можуть непомітно списати більше, ніж очікує людина, коли вона розраховується за кордоном гривневою карткою. На іноземному сайті на кшталт PlayStation Store ціна ніби вказана у гривнях, а з рахунку знімається зовсім інша сума.
У транзакції за межами країни беруть участь одразу три величини: номінал чека, розрахункова одиниця платіжної мережі (Visa чи Mastercard) і баланс покупця. Коли всі три збігаються, списання йде без обміну. Якщо ж розрахуватися гривневим пластиком в іноземному магазині, вмикається поетапна конвертація.
Спочатку мережа переводить чек у власну розрахункову одиницю за своїм котируванням, а потім банк-емітент перераховує її в гривню за картковим курсом. Як показує приклад Райффайзену ще за травень 2024 року, 300 злотих за гривневою карткою Visa конвертувалися в 75,54 долара за курсом 0,2518, і лише тоді з рахунку списали 3 044,26 гривні за курсом 40,30.
Окрема картка у доларах чи євро прибирає цю зайву ланку. Якщо відкрити рахунок саме у валюті чека, то з балансу списується рівно стільки, скільки зазначено в чеку, без жодної конвертації. Оплата стає передбачуваною і не залежить від коливань курсу протягом 2-3 днів до завершення розрахунку.
Дві пастки: термінал і сайти
Перша переплата чатує на касі або біля банкомата, коли спрацьовує Dynamic Currency Conversion (DCC). Пристрій пропонує списати суму одразу в гривнях, але курс із націнкою у кілька відсотків встановлює продавець або еквайр. Тому на екрані завжди варто обирати місцеву валюту, тобто «Pay in local currency».
Друга пастка чатує онлайн: закордонний сервіс показує ціну в гривнях, однак платіж насправді проводиться через долар за котируванням мережі та курсом банку. У частині банківських застосунків цю функцію можна вимкнути - достатньо знайти в налаштуваннях оплат перемикач «Подвійна конвертація». Для підписок на Netflix чи Spotify зручніше завести окрему валютну картку, щоб абонплата списувалася без втрат.
Ліміти НБУ: скільки можна витратити і зняти
Після ухвалення постанов НБУ №90 та №105 (серпень-вересень 2026 року) пороги на операції за кордоном залежать від джерела коштів. Купівля товарів і послуг з усіх гривневих балансів фізособи, зокрема небанківських, обмежена 200 000 гривнями на місяць.
Якщо ж у витратах задіяний власний валютний рахунок, загального порогу немає. Винятки - 100 000 гривень на предмети розкоші за кодами категорій 5094, 5944 та 5972, а також 500 000 гривень на оренду житла і низку послуг.
Зняття готівки з гривневої картки обмежене 12 500 гривнями на 7 днів, а з рахунків у доларах чи євро можна знімати до 200 000 гривень в еквіваленті на добу. За зняття готівки банки беруть комісію - зазвичай близько 2%.
Як не переплатити за кордоном
Щоб покупка обійшлася без зайвої ланки обміну, вистачить кількох простих кроків ще до поїздки або шопінгу. Насамперед вимкніть подвійну конвертацію в налаштуваннях банківського застосунку, щоб платіж не проходив через гривню двічі.
На касах і біля банкоматів обирайте місцеву валюту, а не гривню, яку пропонує термінал. І нарешті - купуйте долари чи євро в межах ліміту та тримайте їх на окремій валютній картці, щоб розраховуватися безпосередньо у валюті чека.
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