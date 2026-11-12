Чому під час оплати за кордоном гривневою карткою списується більша сума, ніж зазначено на сайті? Розбираємо, як працює конвертація валютної картки, які комісії та ліміти діють і як уникнути подвійного обміну.

Курс долара та конвертація валюти можуть непомітно списати більше, ніж очікує людина, коли вона розраховується за кордоном гривневою карткою. На іноземному сайті на кшталт PlayStation Store ціна ніби вказана у гривнях, а з рахунку знімається зовсім інша сума.

У транзакції за межами країни беруть участь одразу три величини: номінал чека, розрахункова одиниця платіжної мережі (Visa чи Mastercard) і баланс покупця. Коли всі три збігаються, списання йде без обміну. Якщо ж розрахуватися гривневим пластиком в іноземному магазині, вмикається поетапна конвертація.

Спочатку мережа переводить чек у власну розрахункову одиницю за своїм котируванням, а потім банк-емітент перераховує її в гривню за картковим курсом. Як показує приклад Райффайзену ще за травень 2024 року, 300 злотих за гривневою карткою Visa конвертувалися в 75,54 долара за курсом 0,2518, і лише тоді з рахунку списали 3 044,26 гривні за курсом 40,30.

Окрема картка у доларах чи євро прибирає цю зайву ланку. Якщо відкрити рахунок саме у валюті чека, то з балансу списується рівно стільки, скільки зазначено в чеку, без жодної конвертації. Оплата стає передбачуваною і не залежить від коливань курсу протягом 2-3 днів до завершення розрахунку.

Дві пастки: термінал і сайти

Перша переплата чатує на касі або біля банкомата, коли спрацьовує Dynamic Currency Conversion (DCC). Пристрій пропонує списати суму одразу в гривнях, але курс із націнкою у кілька відсотків встановлює продавець або еквайр. Тому на екрані завжди варто обирати місцеву валюту, тобто «Pay in local currency».

Друга пастка чатує онлайн: закордонний сервіс показує ціну в гривнях, однак платіж насправді проводиться через долар за котируванням мережі та курсом банку. У частині банківських застосунків цю функцію можна вимкнути - достатньо знайти в налаштуваннях оплат перемикач «Подвійна конвертація». Для підписок на Netflix чи Spotify зручніше завести окрему валютну картку, щоб абонплата списувалася без втрат.

Ліміти НБУ: скільки можна витратити і зняти

Після ухвалення постанов НБУ №90 та №105 (серпень-вересень 2026 року) пороги на операції за кордоном залежать від джерела коштів. Купівля товарів і послуг з усіх гривневих балансів фізособи, зокрема небанківських, обмежена 200 000 гривнями на місяць.

Якщо ж у витратах задіяний власний валютний рахунок, загального порогу немає. Винятки - 100 000 гривень на предмети розкоші за кодами категорій 5094, 5944 та 5972, а також 500 000 гривень на оренду житла і низку послуг.

Зняття готівки з гривневої картки обмежене 12 500 гривнями на 7 днів, а з рахунків у доларах чи євро можна знімати до 200 000 гривень в еквіваленті на добу. За зняття готівки банки беруть комісію - зазвичай близько 2%.

Як не переплатити за кордоном

Щоб покупка обійшлася без зайвої ланки обміну, вистачить кількох простих кроків ще до поїздки або шопінгу. Насамперед вимкніть подвійну конвертацію в налаштуваннях банківського застосунку, щоб платіж не проходив через гривню двічі.

На касах і біля банкоматів обирайте місцеву валюту, а не гривню, яку пропонує термінал. І нарешті - купуйте долари чи євро в межах ліміту та тримайте їх на окремій валютній картці, щоб розраховуватися безпосередньо у валюті чека.

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