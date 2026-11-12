Моркву, петрушку, кріп та інші культури можна сіяти пізньої осені, щоб навесні отримати ранні сходи. Головне - дочекатися стабільного похолодання, а не орієнтуватися лише на календар.

Календар городника на листопад стає в пригоді й тим, хто хоче посіяти частину овочів під зиму, щоб навесні отримати сходи раніше за сусідів.

Суть підзимнього посіву проста: зберегти насіння в ґрунті до весни, не давши йому прорости до морозів. Тому грядки готують заздалегідь, а сам посів проводять лише після стабільного похолодання.

Що можна сіяти під зиму

Український виробник насіння GL Seeds радить сіяти восени моркву, петрушку, кріп, шпинат, цибулю-чорнушку, салати, пастернак і ранню редиску. Насіння висівають сухим, а місце посіву варто позначити, щоб навесні не загубити рядки.

Найкращий час - з кінця жовтня до початку грудня. Але орієнтуватися слід передусім на погоду, а не на календарні дати: земля має злегка підмерзнути, а ризик затяжних потеплінь - минути.

Як підготувати грядку

До настання морозів ділянку перекопують і роблять борозенки. Щоб присипати насіння, заздалегідь готують торф або суху землю, а поверх засіяного шару викладають легку мульчу.

Навесні зайве укриття знімають, густі сходи проріджують, а від можливих заморозків рослини захищають агроволокном.

На що звернути увагу з морквою і буряком

Для моркви критично правильно обрати ділянку: на крутих схилах насіння може змити водою, а в низинах воно гнитиме через перезволоження. Тому під моркву підходять рівні, добре дреновані ділянки.

Для підзимньої посадки буряка вчені О. Улянич і В. Яценко радять обирати холодостійкі сорти, не схильні до стрілкування та утворення передчасних квітконосів. Поспішати з цим не варто: насіння починає проростати вже при +5 градусах, тож обов'язково дочікуються стабільних холодів.

Варто пам'ятати: коренеплоди осіннього посіву призначені передусім для раннього вживання, адже зберігаються вони гірше за зібрані після весняного посіву. Тому засаджувати ними весь город заради зимових запасів недоцільно.

Що робити навесні

З приходом тепла зайву мульчу прибирають, щоб сходи не пріли. Густі рядки проріджують, залишаючи найсильніші рослини. На випадок раптових заморозків тримають напоготові агроволокно або плівку, щоб укрити молоді сходи.

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