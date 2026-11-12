Морковь, петрушку, укроп и другие культуры можно сеять поздней осенью, чтобы весной получить ранние всходы. Главное - дождаться стабильного похолодания, а не ориентироваться только на календарь.

Календар огородника на ноябрь пригодится и тем, кто хочет посеять часть овощей под зиму, чтобы весной получить всходы раньше соседей.

Суть подзимнего посева проста: сохранить семена в почве до весны, не дав им прорасти до морозов. Поэтому грядки готовят заранее, а сам посев проводят только после стабильного похолодания.

Что можно сеять под зиму

Украинский производитель семян GL Seeds советует сеять осенью морковь, петрушку, укроп, шпинат, лук-чернушку, салаты, пастернак и ранний редис. Семена высевают сухими, а место посева стоит обозначить, чтобы весной не потерять рядки.

Лучшее время - с конца октября до начала декабря. Но ориентироваться следует прежде всего на погоду, а не на календарные даты: земля должна слегка подмерзнуть, а риск затяжных потеплений - миновать.

Как подготовить грядку

До наступления морозов участок перекапывают и делают бороздки. Чтобы присыпать семена, заранее готовят торф или сухую землю, а поверх засеянного слоя выкладывают легкую мульчу.

Весной лишнее укрытие снимают, густые ростки прореживают, а от возможных заморозков растения защищают агроволокном.

На что обратить внимание с морковью и свеклой

Для моркови критично правильно подобрать участок: на крутых склонах семена может смыть водой, а в низинах они будут гнить из-за переувлажнения. Поэтому под морковь подходят ровные, хорошо дренированные участки.

Для подзимней посадки свеклы ученые О. Улянич и В. Яценко советуют выбирать холодостойкие сорта, не склонные к стрелкованию и образованию преждевременных цветоносов. Спешить с этим не стоит: семена начинают прорастать уже при +5 градусах, поэтому обязательно дожидаются стабильных холодов.

Стоит помнить: корнеплоды осеннего посева предназначены прежде всего для раннего употребления, ведь хранятся они хуже собранных после весеннего посева. Поэтому засаживать ими весь огород ради зимних запасов нецелесообразно.

Что делать весной

С приходом тепла лишнюю мульчу убирают, чтобы всходы не прели. Густые рядки прореживают, оставляя самые сильные растения. На случай внезапных заморозков держат наготове агроволокно или пленку, чтобы укрыть молодые всходы.

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