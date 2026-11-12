Почему при оплате за границей гривневой картой списывается большая сумма, чем указано на сайте? Разбираем, как работает конвертация валютной карты, какие комиссии и лимиты действуют и как избежать двойного обмена.

Курс доллара и конвертация валюты могут незаметно списать больше, чем ожидает человек, когда он расплачивается за границей гривневой картой. На иностранном сайте вроде PlayStation Store цена будто бы указана в гривнах, а со счёта снимается совсем другая сумма.

В транзакции за пределами страны участвуют сразу три величины: номинал чека, расчётная единица платёжной сети (Visa или Mastercard) и баланс покупателя. Когда все три совпадают, списание идёт без обмена. Если же расплатиться гривневым пластиком в иностранном магазине, включается поэтапная конвертация.

Сначала сеть переводит чек в свою расчётную единицу по собственному котированию, а затем банк-эмитент пересчитывает её в гривну по карточному курсу. Как показывает пример Райффайзена ещё за май 2024 года, 300 злотых по гривневой карте Visa конвертировались в 75,54 доллара по курсу 0,2518, и только тогда со счёта списали 3 044,26 гривны по курсу 40,30.

Отдельная карта в долларах или евро убирает это лишнее звено. Если открыть счёт именно в валюте чека, то с баланса списывается ровно столько, сколько указано в чеке, без какой-либо конвертации. Оплата становится предсказуемой и не зависит от колебаний курса в течение 2-3 дней до завершения расчёта.

Две ловушки: терминал и сайты

Первая переплата поджидает на кассе или у банкомата, когда срабатывает Dynamic Currency Conversion (DCC). Устройство предлагает списать сумму сразу в гривнах, но курс с наценкой в несколько процентов устанавливает продавец или эквайер. Поэтому на экране всегда стоит выбирать местную валюту, то есть «Pay in local currency».

Вторая ловушка поджидает онлайн: зарубежный сервис показывает цену в гривнах, однако платёж на самом деле проводится через доллар по котированию сети и курсу банка. В части банковских приложений эту функцию можно отключить - достаточно найти в настройках оплат переключатель «Двойная конвертация». Для подписок на Netflix или Spotify удобнее завести отдельную валютную карту, чтобы абонплата списывалась без потерь.

Лимиты НБУ: сколько можно потратить и снять

После принятия постановлений НБУ №90 и №105 (август-сентябрь 2026 года) пороги на операции за границей зависят от источника средств. Покупка товаров и услуг со всех гривневых балансов физлица, в том числе небанковских, ограничена 200 000 гривнами в месяц.

Если же в тратах задействован собственный валютный счёт, общего порога нет. Исключения - 100 000 гривен на предметы роскоши по кодам категорий 5094, 5944 и 5972, а также 500 000 гривен на аренду жилья и ряд услуг.

Снятие наличных с гривневой карты ограничено 12 500 гривнами на 7 дней, а со счетов в долларах или евро можно снимать до 200 000 гривен в эквиваленте в сутки. За снятие наличных банки берут комиссию - обычно около 2%.

Как не переплатить за границей

Чтобы покупка обошлась без лишнего звена обмена, хватит нескольких простых шагов ещё до поездки или шопинга. Прежде всего отключите двойную конвертацию в настройках банковского приложения, чтобы платёж не проходил через гривну дважды.

На кассах и у банкоматов выбирайте местную валюту, а не гривну, которую предлагает терминал. И наконец - покупайте доллары или евро в пределах лимита и держите их на отдельной валютной карте, чтобы расплачиваться напрямую в валюте чека.

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