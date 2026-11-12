Рост цен на продукты заставляет украинцев пересматривать привычные покупки и искать более дешевые альтернативы. Рассказываем, какие доступные продукты стоит оставить в рационе и чем заменить дорогие ингредиенты, чтобы питаться полноценно без лишних трат.

Подорожание продуктов в Украине заставляет все больше семей пересматривать привычные покупки и искать более дешевые альтернативы. Но сокращение продуктового бюджета не означает отказ от полноценного питания. Часть дорогих ингредиентов вполне реально заменить доступными продуктами, сохранив необходимое количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.

Полноценное питание не требует ежедневного употребления авокадо, лосося или киноа, которые часто называют суперфудами. Обычные крупы, бобовые, яйца, сезонные овощи и недорогие виды рыбы тоже обеспечивают организм важными питательными веществами. О том, какие продукты стоит оставить в рационе даже при ограниченном бюджете, пишет медиа СТАН.

Белок: не обязательно покупать дорогое мясо

Белок нужен организму для поддержания мышц, восстановления тканей, выработки ферментов, гормонов и нормальной работы иммунной системы. Его нехватка может негативно влиять на здоровье, поэтому полностью отказываться от белковых продуктов ради экономии не стоит.

Получать белок можно не только из говядины или индейки. Доступные источники белка:

яйца: полноценный белок, холин, витамин B12;

чечевица: растительный белок, клетчатка, фолаты, железо;

фасоль: основа супов, рагу, салатов и паштетов;

горох: доступный источник белка и клетчатки;

курятина: бедра, голени или целая тушка экономнее филе;

сардины и другие рыбные консервы: белок, а жирные виды рыбы дают омега-3.

Бобовые особенно полезны для экономного рациона, ведь сочетают белок и клетчатку и помогают дольше чувствовать сытость. Растительный белок отличается аминокислотным составом, поэтому бобовые стоит сочетать с зерновыми в течение дня.

Крупы: чем заменить киноа и булгур

Крупы обеспечивают организм энергией, а цельнозерновые варианты дополнительно содержат клетчатку, витамины группы B и минералы. Для бюджетного меню подойдут овсянка, перловая и ячневая крупы, гречка и пшено.

Овсянка содержит бета-глюкан, который помогает поддерживать в норме уровень холестерина. Перловая крупа подходит для супов и гарниров, ячневая дает клетчатку и минералы, а гречка является источником магния и марганца. Важно не ориентироваться лишь на репутацию «дешевого» продукта: гречка тоже может дорожать, поэтому цены стоит сравнивать.

Одной каши недостаточно. Для полноценного приема пищи крупу желательно дополнять источником белка и овощами.

Овощи: сезонные и замороженные не хуже дорогих свежих

Всемирная организация здравоохранения рекомендует людям от 10 лет потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. Когда цены растут, стоит обращать внимание на сезонные и местные продукты.

Осенью и зимой доступны белокочанная капуста, морковь, свекла, тыква, лук и яблоки. Они подходят для супов, запеканок, салатов и тушеных блюд. Замороженные брокколи, зеленый горошек, шпинат или овощные смеси часто замораживают вскоре после сбора, поэтому они сохраняют значительную часть питательных веществ. Правда, их стоимость тоже надо сравнивать, ведь заморозка бывает дороже свежих сезонных овощей.

Жиры, кальций и железо: что нельзя исключать

Жиры нужны для усвоения жирорастворимых витаминов A, D, E и K. Полностью отказываться от них нельзя даже ради экономии. Подойдут доступные подсолнечное и рапсовое масла, а также семена подсолнечника, тыквенные семечки и арахис, который часто дешевле миндаля, кешью или фисташек. Омега-3 можно получить из сельди, скумбрии или сардин.

Отдельно стоит позаботиться о кальции и железе. Кальций есть в молочных продуктах, консервированных сардинах с костями, тофу и зеленых овощах. Железо дают мясо, рыба, бобовые и некоторые крупы. Растительное железо усваивается хуже, поэтому блюда из фасоли или чечевицы полезно дополнять источниками витамина C, например капустой, сладким перцем или цитрусовыми.

Как экономить на продуктах без вреда для питания

Даже правильные продукты не помогут сэкономить, если часть покупок портится. Поэтому стоит пересмотреть и сам подход к закупкам. Вот несколько практических советов:

планировать основные блюда на 3-5 дней с учетом того, что уже есть дома;

сравнивать цену за килограмм или литр, а не только стоимость упаковки;

покупать большие упаковки только тогда, когда продукт действительно будет использован;

замораживать порции готовых блюд и мяса, которые не планируете использовать в ближайшее время;

выбирать простые продукты, а не переплачивать за готовые порционные блюда;

использовать один продукт в нескольких блюдах: из капусты можно сделать салат, гарнир и суп.

Акционные предложения имеют смысл лишь тогда, когда продукт действительно нужен, а срок годности позволяет его использовать.

Как может выглядеть день полноценного питания

Сбалансированный рацион можно составить из привычных продуктов, которые продаются практически в каждом магазине. Один из вариантов дневного меню:

завтрак: овсяная каша с яблоком, семенами подсолнечника и вареным яйцом;

обед: гороховый суп с курятиной, кусочек цельнозернового хлеба и салат из капусты и моркови;

ужин: перловая крупа с тушеными овощами и скумбрией;

перекус: сезонный фрукт, натуральный йогурт или небольшая порция орехов.

Это пример сочетания продуктов, а не универсальный рацион. Размер порций зависит от возраста, физической активности и состояния здоровья. Главное - сохранять разнообразие рациона и обеспечивать организм необходимыми питательными веществами, подбирая доступные альтернативы в соответствии с бюджетом.

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