Через тривалі відключення світла українці активно скуповують генератори і зарядні станції. Лише за перші вісім днів листопада продажі генераторів у мережі «Фокстрот» зросли більш ніж у чотири рази, а зарядних станцій - у 2,2 раза.

Генератор чи зарядна станція взимку - вибір, який українці роблять дедалі частіше. За перші вісім днів листопадпродажі генераторів зросли більш ніж у чотири рази, а зарядних станцій - у 2,2 раза порівняно з першим тижнем жовтня.

Продажі зарядних станцій за вісім днів листопада підскочили на 125% до першого тижня жовтня, а генераторів - більш ніж на 320%. У жовтні станцій купили на 70% більше, ніж торік, пише Forbes Ukraine з посиланням на дані ритейлера.

Середній чек на зарядні станції за рік виріс на 43% і сягнув 45 000 гривень. Покупці переходять від компактних моделей до більш ємних, які можуть живити весь дім під час блекауту.

Найсильніше зросли продажі станцій ємністю 2001-2500 Вт-год: у жовтні їх купили в 7,8 раза більше, ніж торік. Водночас станції на 601-1000 Вт-год продаються на 62% гірше, а до 600 Вт-год - на 20%.

Цього року на ринок увірвався бренд Marstek, який посів перше місце за кількістю проданих станцій. Стабільну трійку далі тримають Ecoflow, Bluetti та Anker.

Щодо генераторів, у жовтні їх продали на 59% більше, ніж у вересні, а середній чек за рік додав 33% і становить 28 000 гривень. Найчастіше беруть моделі потужністю 3-5 кВт, і дедалі частіше обирають інверторні.

Чого не вистачає на складах

У вересні-жовтні продажі інверторів і систем резервного живлення зросли на 145%, а акумуляторних батарей - більш ніж утричі. Особливо помітний попит на інвертори Deye.

Запасів в основних категоріях вистачає, однак бракує найкомпактніших зарядних станцій потужністю до 1 кВт і двопаливних генераторів приблизно на 3 кВт.

На що звернути увагу при покупці

Якщо берете генератор, орієнтуйтеся на потужність 3-5 кВт - саме такі моделі українці купують найчастіше. Інверторні генератори працюють тихіше й економніше, але коштують дорожче за звичайні.

Для живлення техніки вдома краще дивитися на зарядні станції ємністю від 2000 Вт-год. Цей сегмент зростає найшвидше, адже така станція здатна кілька годин живити холодильник, роутер і світло.

Якщо шукаєте двопаливний генератор близько 3 кВт, майте на увазі: саме цих моделей на складах зараз найменше. Доведеться або потратити час на пошук, або зробити передзамовлення.

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