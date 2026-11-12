Из-за длительных отключений света украинцы активно скупают генераторы и зарядные станции. Только за первые восемь дней ноября продажи генераторов в сети «Фокстрот» выросли более чем в четыре раза, а зарядных станций - в 2,2 раза.

Генератор или зарядная станция зимой - выбор, который украинцы делают всё чаще. За первые восемь дней ноября продажи генераторов выросли более чем в четыре раза, а зарядных станций - в 2,2 раза по сравнению с первой неделей октября.

Продажи зарядных станций за восемь дней ноября подскочили на 125% к первой неделе октября, а генераторов - более чем на 320%. В октябре станций купили на 70% больше, чем годом ранее, пишет Forbes Ukraine со ссылкой на данные ритейлера.

Средний чек на зарядные станции за год вырос на 43% и достиг 45 000 гривен. Покупатели уходят от компактных моделей к более ёмким, которые могут питать весь дом во время блэкаута.

Сильнее всего выросли продажи станций ёмкостью 2001-2500 Вт-ч: в октябре их купили в 7,8 раза больше, чем годом ранее. При этом станции на 601-1000 Вт-ч продаются на 62% хуже, а до 600 Вт-ч - на 20%.

В этом году на рынок ворвался бренд Marstek, занявший первое место по количеству проданных станций. Стабильную тройку, как и раньше, составляют Ecoflow, Bluetti и Anker.

Что касается генераторов, в октябре их продали на 59% больше, чем в сентябре, а средний чек за год прибавил 33% и составляет 28 000 гривен. Чаще всего берут модели мощностью 3-5 кВт, и всё чаще выбирают инверторные.

Чего не хватает на складах

В сентябре-октябре продажи инверторов и систем резервного питания выросли на 145%, а аккумуляторных батарей - более чем втрое. Особенно заметен спрос на инверторы Deye.

Запасов в основных категориях хватает, однако не хватает самых компактных зарядных станций мощностью до 1 кВт и двухтопливных генераторов примерно на 3 кВт.

На что обратить внимание при покупке

Если берёте генератор, ориентируйтесь на мощность 3-5 кВт - именно такие модели украинцы покупают чаще всего. Инверторные генераторы работают тише и экономичнее, но стоят дороже обычных.

Для питания техники дома лучше смотреть на зарядные станции ёмкостью от 2000 Вт-ч. Этот сегмент растёт быстрее всего, ведь такая станция способна несколько часов питать холодильник, роутер и свет.

Если ищете двухтопливный генератор около 3 кВт, имейте в виду: именно этих моделей на складах сейчас меньше всего. Придётся либо потратить время на поиск, либо сделать предзаказ.

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